DEİK Başkanı Nail Olpak: CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olumlu olacak

Dış Ekonomik İlişkiler Ku­rulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yılın ilk yarısına da­ir değerlendirmelerde bulunarak, artan küresel belirsizlik ortamına ilave olarak ABD/İsrail-İran sava­şı ve bunun özellikle enerji piya­sasına olan yansımaları ve bir yan­dan yurt içinde uygulanan ekono­mi programının sanayi ve ihracatçı üzerindeki etkisi altında geçirdik­lerini söyledi.

İhracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 3,6 artış gösterdiğine ancak büyümeye katkı açısından ihracatın yılın ilk çeyreğinde nega­tif olduğuna dikkati çeken Olpak, NATO Zirvesi’nin Türkiye adına yatırımcılar nezdinde olumlu bir algı bıraktığını belirtti.

Olpak, tica­ret savaşları ile jeopolitik risklerin tetiklediği belirsizlik ortamında, ülkelerin ve firmaların stratejileri­ni bu eksende dönüştürmeleri ge­rektiğine işaret ederek, “İş dünyası olarak, yaşadığımız zorluklara rağ­men yılın ikinci yarısında ve önü­müzdeki dönem için daha olumlu bir yaklaşım içerisindeyiz” ifade­lerini kullandı. Olpak, enflasyonla mücadele etmek için para politika­sında gerekli adımları atarken bu adımların sanayi ve ihracatçının rekabet gücüne olumsuz etkilerini en aza indirmenin dikkate alınma­sı gerektiğini kaydetti.

“Makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi önemli”

Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu, güçlü sanayi altyapısı, dinamik özel sektörü ve geniş pa­zarlara erişim imkânıyla önem­li avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Olpak, “Bu avantaj­ları daha güçlü bir yatırım hikâ­yesine dönüştürmek için yapı­sal reformların kararlılıkla sür­dürülmesi büyük önem taşıyor. Makroekonomik istikrarın ka­lıcı hale getirilmesi önemli. Bu­nun yanında yatırım ortamını güçlendirecek öngörülebilirliğin artırılması, bürokratik süreçle­rin sadeleştirilmesi, dijitalleş­menin kamu hizmetlerine daha fazla entegre edilmesi ve yatırım izin süreçlerinin hızlandırılması uluslararası yatırımcı açısından önemli başlıklar olarak öne çıkı­yor” diye konuştu.

‘Made in EU’ Türkiye için fırsat

AB’nin yeni sanayi hamlesinde Türk ürünlerinin “Made in EU” sa­yılmasının Avrupalı dev üretici­lerin tedarik zincirlerinde Türki­ye’ye öncelik vermesini sağlayacak olmasını önemli bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Olpak, şun­ları kaydetti: “Son yıllarda lojistik ve güvenilir ticaret koridorlarına olan ihtiyaç artmış durumda. Tür­kiye intermodal taşımacılık altya­pısı, demir yolu ağları ve liman ya­tırımlarıyla Asya-Avrupa hattın­daki en güvenli kara ve orta koridor alternatifi olarak öne çıkıyor.”

Yabancı yatırımcı girişleri devam ediyor

Nail Olpak, NATO Zirvesi’n­de gündeme gelen ABD’nin uygu­ladığı yaptırımların kaldırılma­sı gibi konuların özellikle savun­ma sanayisi sektörü için önemli bir fırsat olacağını, bunun ABD ile olan 100 milyar dolar ticaret he­defini de olumlu etkileyeceğini dile getirdi. Yılın ikinci yarısının, ilk yarısına göre daha olumlu geç­mesini beklediklerini ifade eden Olpak, “Yılın ilk 6 ayında ihracatı­mızı yüzde 3,6 artırdık. İkinci ya­rıda ihracattaki bu artışın devam etmesini bekliyoruz. Yabancı ya­tırımcıların ülkemize girişleri de­vam ediyor. Yılın ikinci yarısında jeopolitik risklerin azalmasıyla bu sürecin de artarak devam edeceği­ni tahmin ediyoruz” dedi.

Türkiye, Avrupa’nın dayanıklılığını artıracak

AB’ye tam üyeliğin ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin öne­mine değinen Olpak, şunları söy­ledi: “Türkiye, AB’nin üçüncü ül­kelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının ticari sonuçlarına katlanırken karar alma süreçlerin­de yer alamıyor. Bu asimetrik yapı hem Türk hem de Avrupalı şirket­lerin rekabet gücünü sınırlandırı­yor. Gelecek dönemde Türkiye-AB ekonomik ilişkileri yalnızca tica­ret hacmi üzerinden değil ortak re­kabetçilik ve birbirini tamamlayı­cılık perspektifiyle şekillenecek.

Türkiye’nin Avrupa için önemi ar­tık sadece büyük bir pazar olma­sından kaynaklanmıyor. Türki­ye, tedarik zinciri güvenliği, ener­ji arzı, dijital dönüşüm, savunma sanayisi, kritik altyapılar ve yük­sek teknoloji üretimi bakımından Avrupa’nın dayanıklılığını artıra­bilecek stratejik bir ortak. CAAT­SA yaptırımları özünde savunma sanayisi ile ilgili olsa da yaptırım­ların kaldırılması ABD ile Türki­ye arasındaki diğer sektörlere de olumlu yansıyacak ve yeni iş birliği imkânlarının geliştirilmesine ze­min hazırlayacaktır.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Derdimizi anlattık, onlar da çözecekler

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) yeni hizmet binasını açtı. Açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, İzmir’in güçlü üretim altyapısının bulunduğuna işaret ederek, “Merkez Bankası Başkanımızı, 3 kamu bankası genel müdürleri ile oda ve borsa camiamızı bir araya getirdik. Derdimiz şu. Bu kredi kısıtları, yüksek faizler özellikle özel sektörün kârlılığını yok ediyor. Ya krediye ulaşamıyoruz.

Kredi olmayınca da üretim yapamıyoruz. Onun için bu dertlerimizi bizim kanunumuz bu kadar yetki vermiş. Anlattık. İnşallah onlar da çözecekler. Uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Allah razı olsun bu haftanın başında açıkladı. 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketini açıkladı. Bu da bizim sanayicilerimiz için, yatırım yapacak kardeşlerimiz için büyük bir umut oldu. Çünkü uzun zamandır talep ediyorduk. Yine TOBB olarak, dünyada bir ilk, üyesine kefil olan bir kuruluşuz. Dünyada üyesine kefil olan bir kimse yok, haberiniz olsun. Bu sıkıntılı günlerde işte yaklaşık bugüne kadar 600 bin üyemize kefil olduk.”