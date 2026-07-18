DEİK Başkanı Nail Olpak: CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olumlu olacak
CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının ABD-Türkiye arasındaki diğer sektörlere de olumlu yansıyacağını kaydeden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yılın ikinci yarısının, ilk yarısına göre daha olumlu geçmesini beklediklerini belirtti. Olpak, “Yılın ikinci yarısında ihracattaki artışın devam etmesini bekliyoruz” dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yılın ilk yarısına dair değerlendirmelerde bulunarak, artan küresel belirsizlik ortamına ilave olarak ABD/İsrail-İran savaşı ve bunun özellikle enerji piyasasına olan yansımaları ve bir yandan yurt içinde uygulanan ekonomi programının sanayi ve ihracatçı üzerindeki etkisi altında geçirdiklerini söyledi.
İhracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 3,6 artış gösterdiğine ancak büyümeye katkı açısından ihracatın yılın ilk çeyreğinde negatif olduğuna dikkati çeken Olpak, NATO Zirvesi’nin Türkiye adına yatırımcılar nezdinde olumlu bir algı bıraktığını belirtti.
Olpak, ticaret savaşları ile jeopolitik risklerin tetiklediği belirsizlik ortamında, ülkelerin ve firmaların stratejilerini bu eksende dönüştürmeleri gerektiğine işaret ederek, “İş dünyası olarak, yaşadığımız zorluklara rağmen yılın ikinci yarısında ve önümüzdeki dönem için daha olumlu bir yaklaşım içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Olpak, enflasyonla mücadele etmek için para politikasında gerekli adımları atarken bu adımların sanayi ve ihracatçının rekabet gücüne olumsuz etkilerini en aza indirmenin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.
“Makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi önemli”
Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu, güçlü sanayi altyapısı, dinamik özel sektörü ve geniş pazarlara erişim imkânıyla önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Olpak, “Bu avantajları daha güçlü bir yatırım hikâyesine dönüştürmek için yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi önemli. Bunun yanında yatırım ortamını güçlendirecek öngörülebilirliğin artırılması, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, dijitalleşmenin kamu hizmetlerine daha fazla entegre edilmesi ve yatırım izin süreçlerinin hızlandırılması uluslararası yatırımcı açısından önemli başlıklar olarak öne çıkıyor” diye konuştu.
‘Made in EU’ Türkiye için fırsat
AB’nin yeni sanayi hamlesinde Türk ürünlerinin “Made in EU” sayılmasının Avrupalı dev üreticilerin tedarik zincirlerinde Türkiye’ye öncelik vermesini sağlayacak olmasını önemli bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Olpak, şunları kaydetti: “Son yıllarda lojistik ve güvenilir ticaret koridorlarına olan ihtiyaç artmış durumda. Türkiye intermodal taşımacılık altyapısı, demir yolu ağları ve liman yatırımlarıyla Asya-Avrupa hattındaki en güvenli kara ve orta koridor alternatifi olarak öne çıkıyor.”
Yabancı yatırımcı girişleri devam ediyor
Nail Olpak, NATO Zirvesi’nde gündeme gelen ABD’nin uyguladığı yaptırımların kaldırılması gibi konuların özellikle savunma sanayisi sektörü için önemli bir fırsat olacağını, bunun ABD ile olan 100 milyar dolar ticaret hedefini de olumlu etkileyeceğini dile getirdi. Yılın ikinci yarısının, ilk yarısına göre daha olumlu geçmesini beklediklerini ifade eden Olpak, “Yılın ilk 6 ayında ihracatımızı yüzde 3,6 artırdık. İkinci yarıda ihracattaki bu artışın devam etmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcıların ülkemize girişleri devam ediyor. Yılın ikinci yarısında jeopolitik risklerin azalmasıyla bu sürecin de artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Türkiye, Avrupa’nın dayanıklılığını artıracak
AB’ye tam üyeliğin ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine değinen Olpak, şunları söyledi: “Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının ticari sonuçlarına katlanırken karar alma süreçlerinde yer alamıyor. Bu asimetrik yapı hem Türk hem de Avrupalı şirketlerin rekabet gücünü sınırlandırıyor. Gelecek dönemde Türkiye-AB ekonomik ilişkileri yalnızca ticaret hacmi üzerinden değil ortak rekabetçilik ve birbirini tamamlayıcılık perspektifiyle şekillenecek.
Türkiye’nin Avrupa için önemi artık sadece büyük bir pazar olmasından kaynaklanmıyor. Türkiye, tedarik zinciri güvenliği, enerji arzı, dijital dönüşüm, savunma sanayisi, kritik altyapılar ve yüksek teknoloji üretimi bakımından Avrupa’nın dayanıklılığını artırabilecek stratejik bir ortak. CAATSA yaptırımları özünde savunma sanayisi ile ilgili olsa da yaptırımların kaldırılması ABD ile Türkiye arasındaki diğer sektörlere de olumlu yansıyacak ve yeni iş birliği imkânlarının geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Derdimizi anlattık, onlar da çözecekler
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) yeni hizmet binasını açtı. Açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, İzmir’in güçlü üretim altyapısının bulunduğuna işaret ederek, “Merkez Bankası Başkanımızı, 3 kamu bankası genel müdürleri ile oda ve borsa camiamızı bir araya getirdik. Derdimiz şu. Bu kredi kısıtları, yüksek faizler özellikle özel sektörün kârlılığını yok ediyor. Ya krediye ulaşamıyoruz.
Kredi olmayınca da üretim yapamıyoruz. Onun için bu dertlerimizi bizim kanunumuz bu kadar yetki vermiş. Anlattık. İnşallah onlar da çözecekler. Uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Allah razı olsun bu haftanın başında açıkladı. 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketini açıkladı. Bu da bizim sanayicilerimiz için, yatırım yapacak kardeşlerimiz için büyük bir umut oldu. Çünkü uzun zamandır talep ediyorduk. Yine TOBB olarak, dünyada bir ilk, üyesine kefil olan bir kuruluşuz. Dünyada üyesine kefil olan bir kimse yok, haberiniz olsun. Bu sıkıntılı günlerde işte yaklaşık bugüne kadar 600 bin üyemize kefil olduk.”