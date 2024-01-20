DEİK Başkanı Olpak: "Faiz artırım sürecinde sona yaklaşıldı"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Küresel enflasyonun aşağı giden eğilimiyle, faiz artırım sürecinin de sona yaklaştığına dair beklentiler öne çıkmış durumda. Muhtemelen, küresel finansal koşulları bir miktar gevşeyecek. Bu, küresel anlamda bir fırsat olabilir" diye konuştu.

DEİK'in Grad Cevahir Otel'de düzenlediği 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde konuşan Olpak, 22 başkan 3. dönem kuralı gereğince görevini bıraktığını söyledi.

Olpak, 66 başkanın da görevlerine tekrar seçildiğini, 11 kadın başkanlarının olduğunu belirterek, "Bu değişim oranı ve kurumsal hafızayı canlı tutan makul devam, çok güzel bir dinamizm bence. Devamla, vefamızın unutulmaz bir ifadesi olarak, kurulduğu günden bugüne kadar, bu güzel aileye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

İki ana grupta, 6 kategoride 12 ödüllerinin olduğunu belirten Olpak, bir önceki Ticari Diplomasi Ödülleri töreninden bu yana cumhurbaşkanları, devlet başkanları, bakanlar, diplomatik misyon temsilcileri ve iş insanlarının katılımlarıyla 1500 Ticari Diplomasi etkinliğimizi birlikte gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Küresel büyümenin 2023 yılında yüzde 3 ve 2024 yılında yüzde 3'ün biraz altında olması beklendiğini belirten Olpak, şunları kaydetti: "Küresel enflasyonun aşağı giden eğilimiyle, faiz artırım sürecinin de sona yaklaştığına dair beklentiler öne çıkmış durumda. Muhtemelen, küresel finansal koşulları bir miktar gevşeyecek. Bu, küresel anlamda bir fırsat olabilir. Ticaret yollarının somut hale gelmesi yeni ulaşım imkanlarıyla mümkün. Bu çerçevede birbiriyle entegre, intermodal ulaştırma altyapısı öne çıkıyor. Çin’in Kuşak Yol Projesi ile ABD’nin Daha İyi Bir Dünya için Yeniden İnşa Edin projesi ve AB’nin Küresel Geçit Projesi’ni bu çerçevede değerlendiriyorum. Ticaret bakanlığımızın sorumluğunda yürütülen AB Yeşil Dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesi de, öncelikle belli sektörleri kapsıyor gibi görünse de, devreye girince, şartları sağlamıyorsanız, yeni ek vergiler, yani ek bariyerler demek. Zaten var olan vize ve tır karnesi bariyerlerine ek olarak, bu unsurlar da gündemimizde olacak. Burada Gümrük Birliği’nin modernizasyonu da çok daha önemli ve çok daha acil artık. Kapsamı, tarım ve hizmetler sektörünü, kamu alımlarını da içine alacak şekilde mutlaka genişlemeli. Türkiye olarak, 2023 yılına iyi bir başlangıç yapmıştık. Ancak şubat ayında yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra sanayide geçici bir yavaşlama yaşadık. Sonrasında toparlanıp ilk 3 çeyrekte yüzde 4,7 büyüdük. 2024 yılı büyüme hedefimiz de yüzde 4 olarak belirlendi. 2023 yılı ihracat hedefimizi zor koşullara rağmen aşarak 255,8 milyar dolara ulaştık. Hizmet ihracatımızla beraber bu yıl 375 milyar dolar hedefimiz var."

"ABD pazarında her eyalette 1 milyar dolar ihracat hedefimiz var"



ABD pazarında Türk firmalarının etkin temsili için 8 eyalet komitelerinin olduğunu kaydeden Olpak, 2024’te 3 eyalette önemli faaliyet planladıklarını hedeflerini her eyalette 1 milyar dolar ihracat olduğunun altını çizdi. Olpak, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesi odaklı faaliyetlerimizi düşünerek, Türkiye-Amerika Bölgesi İş Konseylerini 2 alt yapıda toplama kararı aldık ve Latin Amerika ve Karayipler için yeni bir direktörlük kurduk. Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi potansiyelinin Türk iş dünyasının radarında daha çok yer alması önceliğimiz." diye konuştu.

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için lobi çalışmalarıyla destek vermeye devam edeceklerini belirten Olpak, vizelerin önemli başlık olduğunu her ortamda takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen AB Yeşil Mutabakatı çalışmalarında, yeşil ekonomi ve yeşil dönüşüme adapte olmak için Türk özel sektörü ve sanayicilerimizi aydınlatıcı faaliyetlerimiz devam edeceklerini belirten Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Doğu ve Körfez Bölgemizde, geçen yıl Körfezle ilişkilerimizin düzelmesiyle Orta Doğu ve Körfez Bölgemiz canlandı. Suud, Katar ve BAE yanında, İran ve Irak’la da yüksek dış ticaret hacmine sahibiz. Irak bu sene de en fazla ihracat yaptığımız 3. ülke oldu, çalışmalarımızı arttıracağız.

Afrika bölgemizde Afrika ile ticaretimizi önce 50 milyar, sonra 75 milyar dolar çıkarmak hedefimiz. DEİK olarak üçüncü ülkelerle (Macaristan, Japonya, Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere) Afrika kıtasında iş birliği geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Afrika’da en büyük ticaret ortağımız Mısırla ilişkilerimizin yakınlaşması sonrası Mısırlı muhataplarımızla iş dünyamızı daha fazla buluşturacak faaliyetler planlıyoruz.

Avrasya bölgemizde, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve savaş sonrası süreci, gündemimizde. Türk Devleti Teşkilatı’na üye ülkelerle ilişkilerimiz ise bir başka önemli başlığımız. Asya Pasifik bölgemizde ASEAN Çalışma Grubu’muzla ASEAN ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik

Ortaklık Anlaşması (RCEP) yakın takibimizde. Bölgeye verdiğimiz dış ticaret açığı, en önemli başlığımız. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini takip ediyoruz, ekonomik ilişkilerimize olası etkilerini ve ortaya çıkabilecek gelişmeleri yakından izliyoruz."

DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde ödül alan iş konseyleri şu şekilde:

Kaynak Geliştirme: DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi, DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi. Üye İlişkileri: DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi, DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi. Medya Görünürlüğü: DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi, DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi. Networking: DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi, DEİK/ Türkiye-Singapur İş Konseyi. Diaspora: DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi, DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi. Üstün Performans: DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi.