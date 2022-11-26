DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu İstanbul'da düzenlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) iş birliğiyle bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu, sektöre yön veren global şirketleri, kamu otoritelerini ve iş insanlarını İstanbul’da bir araya getirdi. Hibrit olarak gerçekleştirilen forumda, savaş ve afetlerin teknik müşavirlikteki yeniden inşa çalışmalarına etkisi ile bu alanda insan kaynağına dair yaşanan zorluklar ele alındı. Bu kapsamda, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden yapılandırılması ve İstanbul’un en önemli gündem konularından olan depremin yeniden inşa çalışmalarına etkisi konuları vurgulandı.

Forumun açılışında söz alan T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanı Hasan Murat Nesimoğlu, “DEİK, FCIC ve TMMMB’nin bu alandaki çalışmalarını destekliyor ve çabalarını takdir ediyoruz. COVID-19 salgınından kaynaklanan ekonomik krizler, Rusya-Ukrayna savaşı, son yıllarda yaşanan büyük afetler ve iklim krizi zorluklardan birkaçı. Tüm krizler de bazı fırsatları getirebiliyor. Bu krizleri daha iyi bir dünya inşa etmek için bir şans olarak görmeliyiz. Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, yakından tanık olduğunuz üzere Türkiye, kritik ve yapıcı bir rol üstleniyor. Savaş sona erdikten sonra ertelenen projelerde canlanma olabilir. FCIC üyelerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında yer alacağına inanıyorum. Tüm dünyada meydana gelen depremlerin, sellerin ve orman yangınlarının neden olduğu yıkımları görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Bu yüzden yeşil dönüşüme ve daha iyi sistemlere ihtiyacımız var. Binalarımızın ve altyapımızın benzeri felaketlerin ve iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkilerine karşı dayanabildiğinden emin olmalıyız. Teknik müşavirlik şirketlerinin uzmanlığı ve yeni teknoloji kullanımı, yeşil dönüşüm ve mücadelede yardımcı olacaktır” dedi.

DEİK/ Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Munis Özer ise, 2013 yılından beri DEİK’in güçlü küresel network ağından yararlanarak, Türk müteahhitlik, müşavirlik ve mimarlık firmalarına yurt dışında yeni iş fırsatları sunduklarına değinerek, “2014 yılında DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC arasında önemli bir protokol imzaladık ve “DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu”nu iş birliği ile gerçekleştirmeye başladık. Bu yıl da 8.’incisini düzenlediğimiz Forumda, sektöre yön veren çok önemli isimlerle hibrit olarak bir araya geldik. Forum kapsamında bu sefer güncel iki kritik konuya odaklandık. Savaş ve afetlerin teknik müşavirlik üzerindeki etkisi ile özellikle son yıllarda bir hayli öne çıkan insan kaynakları alanındaki yaşanan zorlukları ele aldık. Afetler kaçınılmaz doğa olayları; ancak teknik açıdan hazırlıklı olursak tehlikeleri azaltılabiliriz. Savaşlar ise, diplomasi ile durdurulabilir. Günümüzde savaşlar kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar kullanarak hem insanlık hem de çevre üzerinde yıkıcı etkiler yaratıyor. Dolayısıyla teknik müşavirlik alanında da her türlü afete karşı hazır olmalıyız” dedi.

İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) Başkanı Mohamed E. Abdelrahman ise, “8. DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu için DEİK’e teşekkürlerimi sunuyorum. FCIC olarak, DEİK ile iş birliği yapmaktan ve bu önemli etkinliğe birlikte imza atmaktan dolayı son derece muyluyuz. Özellikle fiziksel katılım ile bir arada olmamız son derece verimli. FCIC kapasite geliştirme programlarına sürekli destekleri için ISDB'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. 10 gün önce COP27 sırasında teknik müşavirlik sektörünün dayanıklılık ve iklim değişikliği zorluklarındaki rolü üzerine dünyanın dört bir yanından uzmanlarla bir aradaydık. Bugün ise, savaş ve afetler sonrasındaki zorlukları tartışmak için ilgili konularda her biri alanında yetkin olan çok seçkin konuşmacıları bir araya getirdik. Ümit ediyorum ki Forum kapsamında gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişleri ile değerli kazanımlar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Proje Tedarik Bölümü Yöneticisi Aamir Ghani Mir ise, uluslararası kalkınma açısından teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin artan önemine dikkat çekerek, “Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesiyle daha da şiddetlenen ve COVID-19 salgınının devam eden olumsuz etkisiyle de daha zorlaşan bir süreci yaşıyoruz. Bu zorlu durum, hizmet sektörünün kriz fırsatlarını bulmada yenilikçi ve dirençli olmasını gerektiriyor. Özellikle İslam ülkelerindeki danışmanlık hizmetlerinin, bu gelişmeleri anlamakta geciktiğini ve bu büyüyen açığın endişe verici olduğunu görüyoruz. Yeni teknolojileri yakalamak ve benimsemek, insan kaynaklarını geliştirmek ve talep gören iklim dostu, yeşil ve sürdürülebilir çözümler de dahil olmak üzere yeni zorunlulukları göz önünde bulundurmak için odaklanmış çabalara ihtiyacımız var” dedi.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) Başkanı İrfan Aker ise Eylül 2022 sonu itibarıyla Türk mühendislik, müşavirlik ve mimarlık firmalarının 131 ülkede toplam sözleşme değeri 2,9 milyar dolara ulaşan 2510 farklı proje üstlendiğini belirterek, “Sel, kuraklık, su kıtlığı, depremler ve savaş, başa çıkmamız gereken konular arasında önemini koruyor. Bununla birlikte, mevcut arz daralması, enflasyonla ilgili endişelerin artması ve Ukrayna savaşı gibi küresel olarak yıkıcı olayların artması, proje talebinin gelişme derecesinin öngörülmesinin daha da zorlaşması anlamına geliyor. Ancak bu zor dönemlerdeki fırsatları da değerlendirmeliyiz. Şahsi düşünceme göre temel itici güçler; dijitalleşme, adaptasyon ve sürdürülebilirlik olacak. Görevdeki mühendislik danışmanları, teknik müşavirlik firmaları ve müteahhitlik firmaları için hem zorluklar hem de fırsatlar sunan tüm sektörü etkileyecektir. Dijital ve teknolojik gelişmeler önemli ilerlemeler kaydetti ve bazı alanlarda giderek daha fazla benimsenmekte ve standartlaştırılmakta. Özellikle dijitalleşme, sektörümüze fırsatlar ve zorluklar sağlayan mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisi disiplinlerini artırmak ve yaygınlaştırmak için kilit bir görev üstlenecek” diye konuştu.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan Elgin de, “İstanbul Sismik Risk Azaltma ve Acil Durumlara Hazırlık Projesi (İSMEP)’nin Türkiye'de Uygulanması” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Elgin, “İSMEP Projesi kapsamında İstanbul’da başta okul ve hastaneler olmak üzere kamu binaları deprem güvenliği için ya güçlendiriliyor ya da yıkılıp yeniden yapılıyor. İstanbul’da 2006 yılından itibaren 1587 kampüste 2520 bina depreme güvenli hale getirildi” dedi.

Forumda, "Savaş ve Afet"in Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Etkisi” paneli, Newtech Danışmanlık Grubu (Sudan) Mühendisi Mohamed Abdelrahman moderatörlüğünde, Glory Mühendislik’ten (Filistin) Majid Hamouda, DOLSAR Mühendislik A.Ş. Co’dan (Türkiye) Cem Aker ve IsDB Bölgesel Merkez’den (Türkiye) Nevzat Yaşar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Forumda, “Teknik Müşavirlik Firmalarının Karşılaştığı İnsan Kaynağına Dair Zorluklar” paneli ise, FCIC Başkan Yardımcısı (Fas) Moncef Ziani moderatörlüğünde, FCIC Başkan Yardımcısı (Bangladeş) Mühendis Abdul Aziz, Su Yapı Mühendislik İK Direktörü (Türkiye) Ayşe Kaymak ve ACE Co.’dan (Ürdün) Jawdat Yaghmour’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

8. DEIK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumunun sponsoru ise, Koltek oldu.