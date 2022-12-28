DEİK: Türkiye-Litvanya ticaret hacmi 1,3 milyar dolara ulaşacak

Serdar Kurt, Ocak 2020'de Litvanya'da gerçekleştirilen Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısında konuşan Türkiye'nin Litvanya'ya ihracatının 2021'de 364,5 milyon dolar, 2022'nin ekim sonu itibarıyla 466,6 milyon dolara ulaştığını, yıl sonunda 560 milyon dolar olarak yüzde 54 artış göstermesini beklediklerini kaydetti.

Litvanya'ya ihracatın 2022'nin 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdiğini aktaran Kurt, "2022 yılını 560 milyon dolar ihracat ile kapatmayı planlarken, 2023 yılında 700-800 milyon bandında ihracat hedefliyoruz. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bu artışta en büyük kalemin savunma sanayi ve enerji alanında olacağını öngörüyoruz. Bir dünya markası olan, milli gururumuz ve yerli markamız Baykar'ın geliştirdiği İHA ve SİHA'ların da ihracatımız açısından önemli bir yeri olacaktır" dedi.

Kurt, Ocak-Ekim 2022'de Türkiye-Litvanya dış ticaret hacminin 1 milyar 47 milyon dolara ulaştığını belirterek, "10 aylık dönemde ihracatımız 466,6 milyon dolar, ithalatımız ise 580,6 milyon dolar olup toplam ticaret hacmi 1 milyar 47 milyon dolara ulaştı. Ocak 2020'de Litvanya'da gerçekleştirilen JETCO toplantısında 2023 yılı ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarma hedefi vardı. Dünya genelinde olan Kovid-19 salgını sürecine rağmen ikili ilişkilerimizi en üst seviyede tutup 2023 hedefimize 2022 yılının 10 ayında ulaşmış olduk. 2022 sonu itibarıyla ticaret hacmimizin 1,3 milyar dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

2019'da Türkiye-Litvanya ticaret hacminin 560 milyon dolar iken, 3 yılda sadece ihracatın bu rakamlara ulaştığına işaret eden Kurt, "3 yıllık süreçte ihracatımızın hızlı bir artış gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz. İhracatımızın artması için Vilnius Büyükelçiliğimiz, Vilnius Ticaret Müşavirliğimiz ve DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi olarak, son derece yakın ilişkiler içerisindeyiz ve kurumlarımızın bölgedeki aktif çalışmasının karşılığını da artan ticaret rakamlarıyla alacağız." dedi.

"Yatırım yapılacak alanlar: Fintech, siber güvenlik ve oyun geliştirme"

Serdar Kurt, Türkiye'nin Litvanya'ya ihracat potansiyeli olan sektörleri arasında gıda, ev tekstili ve hazır giyim, demir-çelik mamuller, kimyasal madde ve ürünler, otomotiv yan sanayi, elektrikli araçlar, sanayi makinelerinin ön plana çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırım noktasında ise özellikle fintech, siber güvenlik, oyun geliştirme gibi bilgi iletişim teknolojileri alanlarında Türk firmalarımıza uygun bir ekosistem sunulmakta. Lojistik, biyoteknoloji ve yenilebilir enerji konusunda da Litvanya'da yatırım imkanları ve iş birlikleri bulunabilir diye düşünüyorum. Her ne kadar ihracatımız son yıllarda artış gösterse de Türk markaları henüz aktif olarak bu bölgeye girmiş durumda değil. Tekstil, gıda, otomotiv yan sanayi, traktör, demir-çelik sektöründeki başarılı markalarımızın Litvanya pazarına kendi birimlerini açması ya da uygun vergi avantajlarıyla AB içinde üretim yapma imkanı sunan Litvanya'da fabrika kurarak üretim yapmaları bu rakamları ciddi anlamda artıracaktır. Ancak mal ticaretinin yanı sıra Litvanya'dan elde ettiğimiz ciddi bir turizm gelirimiz de söz konusu. Litvanlar için ülkemiz bir numaralı tatil destinasyonu. Bunu sağlık turizmine de yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda İstanbul'a Vilnius'tan THY'nin haftada 14 adet uçuşu bulunmakta. Bunu bir avantaja çevirip özellikle saç ekimi, diş ve estetik operasyonları için AB içerjsindeki sağlık merkezlerine yüksek ücretler ödeyen Baltık bölgesindeki hastaları ülkemize yönlendirebiliriz diye düşünüyorum."

"2023'te sağlık turizmi konusunda faaliyetleri artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Kurt, DEİK Türkiye–Litvanya İş Konseyi olarak Büyükelçilik ve Ticaret Müşavirliği ile koordineli çalışarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Serdar Kurt, "Geçtiğimiz aylarda Litvanya'dan gelen meclis üyelerini, milletvekillerini, STK yetkililerini ve iş insanlarını ülkemizde misafir ettik. Gelen heyeti DEİK haricinde birçok iş insanlarının olduğu STK'ler ile görüştürdük. Buna karşılık hem üyelerimizi hem de Litvanya'da ticaret yapmak isteyen iş insanlarımızı DEİK çatısı altında Litvanya'ya götürüp oradaki ticaret odası, sanayi odası, STK'ler ve iş insanları ile bir araya getirip ticaretin artması ile ilgili görüşmeler organize etmekteyiz" diye konuştu.

2023'te sağlık turizmi konusunda faaliyetleri artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Kurt, "Vilnius'da Litvanya, Letonya, Estonya hedefli olarak 'Baltık Sağlık Turizmi Zirvesi' için start vermiş bulunmaktayız. Şimdiden birçok hastane grubumuz ile ön görüşmeleri yapmış bulunmakta ve Ticaret Bakanlığımız ile bu zirve için koordineli olarak çalışmaktayız. Bakanlığımızın teşviki kapsamında olacak olan bu zirveye hem sağlık kurumlarımızı hem de sağlık turizmi yapan aracı kurumlarımızı bekliyoruz" dedi.