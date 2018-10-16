Demir çelikte kota dağıtım esasları belirlendi

16 Ekim 2018

Demir ve çelik ürünleri ithalatına Ekim ayı başında getirilen yüzde 25 oranındaki geçici korunma önlemi uygulanmasından bazı ülkelerin muaf tutulması amacıyla tanımlanan kotaların dağıtım esasları belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, toplam 143 ülkeyi kapsayan tarife kontenjanlarının dağıtımı, ilgili kararın 3. ve 4. maddeleri kapsamında gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda karar çerçevesinde uygulanan ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacak ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecek.

Geçici korunma önlemi kapsamındaki demir ve çelik ürünleri için tanımlanan kota miktarı önceden belirlendiği gibi, istisnaya dahil ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için 518,803 ton olacak. Ancak belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172,934 tonu geçemeyecek.

Tebliğ yarın yürürlüğe girecek.

Kaynak: Reuters