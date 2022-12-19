Demir cevherinde Çin devrimi!

Çin, China Mineral Resources Group (CMRG) adlı kamu şirketi ile 20 çelik üreticisinin tüm demir cevheri alımlarını tek elden gerçekleştirecek. Piyasada ezberleri bozacak bu kararla, kamu şirketi CMRG'nin fiyatları baskılaması da bekleniyor. Brezilya ve Avustralya kaynaklı arzın yükseldiği demir cevherinde fiyatlarda baskı artarken, dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin'in tüm alımı tek bir kamu şirketi üzerinden yapma kararı söz konusu piyasada riskleri büyüttü. CMRG adlı kamu şirketinin, 160 milyar dolarlık Çin demir cevheri ticaretinin tümünü tek elden gerçekleştirmesi, 20 Çin çelik üreticisinin de cevheri bu şirket üzerinden satın alması amaçlanıyor.

Çin'in dev çelik endüstrisi için alımları konsolide etme hamlesi, CMRG'ye demir cevherinde benzeri görülmemiş bir pazarlık gücü sağlayacak. Bu karar, her büyük emtianın bir numaralı alıcısı olan Çin'in küresel pazarlar ve fiyatlandırma üzerindeki etkisini artırma girişimlerinin sonuncusu. CMRG, Temmuz 2022’de kurulurken toplam kayıtlı sermayesi 4.3 milyar dolar olarak açıklandı.

Çin'in demir cevheri ithalatı kasım ayında arttı

Çin'in demir cevheri ithalatı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Genel Gümrük İdaresi verilerine göre Kasım ayında demir cevheri ithalatı Ekim ayındaki 94.08 milyon tondan 98.85 milyon tona çıktı. 2021yılı Kasım ayında ise ithalat 105 milyon ton olmuştu. Bu yılın OcakKasım döneminde Çin'in demir cevheri ithalatı yüzde 2,1 düşüşle 1.02 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Fiyatlar, 2023'te zayıf kalabilir

Demir cevheri piyasasında bir süredir arzın fazla, talebin düşük olması nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Avustralya ve Brezilya'da üretim artarken, Çin'de zayıflayan tüketim de fiyatlar üzerinde bir diğer risk unsuru olarak görülüyor. Artan üretim ve azalan talep nedeniyle demir cevheri fiyatlarının 2023 yılı performansının zayıf kalma ihtimali yükseliyor. Dünyanın en büyük dökme ihracat limanı olarak görülen Avustralya'nın Hedland limanına hammadde akımı Kasım ayında tarihin en yüksek seviyesine çıktı.Arzın bol olduğu, tüketimin kalesinin ise tek elden fiyat pazarlığı yapabildiği ortamda, fiyatların düşük kalmasının baz senaryoya dönüştüğü belirtiliyor.