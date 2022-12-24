Demir yolu yatırımları 27 milyar dolara ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarına ilişkin üniversitenin Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Karaismailoğlu, Türkiye olarak tayin ettikleri yeşil dönüşüm vizyonunda demir yollarının yerinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek, 2003'ten beri demir yoluna 347 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kent içi ulaşımda raylı sistem yatırımlarını sürdürdüklerini, 1.460 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini, demir yolu ağını 13 bin 150 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Bakanlık olarak kent içi ulaşımda 320 kilometre raylı sistem projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Bakanlığımızca yapımı süren 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı devam etmektedir. Şu anda devam eden demir yolu yatırımlarımızın bütçesi tam 27 milyar dolardır. Yapılan projeler sadece bir kent içi ulaşım projesi olmayıp aynı zamanda içinde rekreasyon ve yürüme alanlarının olduğu çevreci sürdürülebilir projelerdir" diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu projelerin en güzel örneklerinden birisinin Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi olduğunu kaydederek, projeye ilişkin detaylar paylaştı.

Demir yolu araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesine ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Tasarım hızı saatte 160 kilometre olacak şekilde ilk milli ve yerli elektrikli tren üretimini gerçekleştirdik, çalışmalarını tamamladık. Bugün 10 bin kilometreyi geçti testte. Yakın bir zamanda sertifikasını da aldıktan sonra seri üretimine başlayacağız. Bununla birlikte saatte 225 kilometre hızdaki araçlarımızın tasarımları devam ediyor. Onların da önce prototip sonra seri üretimine başlayacağız" açıklamasında bulundu.