Demir yoluna 2003'ten bugüne 347 milyar liralık yatırım...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak halihazırda 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşaatının devam ettiğini belirterek, "Şu anda devam eden demir yolu yatırımlarımızın bütçesi tam 27 milyar dolardır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarına ilişkin üniversitenin Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin yatırımlarla "küresel lojistik bir süper güç olma" ve "dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirirken bütünsel kalkınma ve "Ulaştırma 2053" vizyonu çerçevesinde mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında çalışmalarını yaptıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate aldıklarını ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek, "Bu kapsamda bugün tanıtım toplantısını yaptığımız Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı çalışması ve bu çalışmanın çıktısı olan Hareketlilik Merkezi Tasarım Rehberi, Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik İndeksi ile ilgili diğer çalışmalar bu vizyonun bir ürünüdür." dedi.

"Ulaşımda sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmek için adımlar atıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, ulaşımda öne çıkan "karbonsuzlaşma", "elektrifikasyon", "emniyet", "dijitalleşme" ve "erişilebilirlik" kavramlarına işaret ederek, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2030'a kadar Avrupa kıtasında ulaşım odaklı karbon salımının yüzde 50 azaltılmasının, 2050'de sıfır karbon hedefine ulaşılmasının hedeflendiğini anımsattı.

Bu ve benzeri uygulamaları her zaman yakından takip ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu nedenle 'Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı'mızda sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarının, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesiyle yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ve mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedeflerine yer verdik." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, 2053 için hedefledikleri "sıfır emisyon" doğrultusunda ulaşım odaklı sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik somut adımlar attıklarını da hatırlattı.

"177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattımızın inşası sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye olarak tayin ettikleri yeşil dönüşüm vizyonunda demir yollarının yerinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek, 2003'ten beri demir yoluna 347 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kent içi ulaşımda raylı sistem yatırımlarını sürdürdüklerini, 1.460 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini, demir yolu ağını 13 bin 150 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Bakanlık olarak kent içi ulaşımda 320 kilometre raylı sistem projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Bakanlığımızca yapımı süren 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı devam etmektedir. Şu anda devam eden demir yolu yatırımlarımızın bütçesi tam 27 milyar dolardır. Yapılan projeler sadece bir kent içi ulaşım projesi olmayıp aynı zamanda içinde rekreasyon ve yürüme alanlarının olduğu çevreci sürdürülebilir projelerdir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu projelerin en güzel örneklerinden birisinin Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi olduğunu kaydederek, projeye ilişkin detaylar paylaştı.

Demir yolu araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesine ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Tasarım hızı saatte 160 kilometre olacak şekilde ilk milli ve yerli elektrikli tren üretimini gerçekleştirdik, çalışmalarını tamamladık. Bugün 10 bin kilometreyi geçti testte. Yakın bir zamanda sertifikasını da aldıktan sonra seri üretimine başlayacağız. Bununla birlikte saatte 225 kilometre hızdaki araçlarımızın tasarımları devam ediyor. Onların da önce prototip sonra seri üretimine başlayacağız." açıklamasında bulundu.

"Eylem planı geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır"

Bakan Karaismailoğlu, petrole bağımlılığın ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacak elektrikli araçlar için uygun şarj altyapısının geliştirilmesi amacıyla Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Yer Seçiminin Belirlenmesi ve Simülasyon Programının Oluşturulması Projesi'nin hayata geçirilmesini planladıklarını söyledi.

Türkiye'de mikromobilite araçlarının kullanımının gün geçtikçe arttığını, teslimatlarını e-scooter araçlarıyla yapmaya başlayan PTT'de bu araçların sayısının 700'e ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, e-scooter ve mikromobilite araçlarının kullanımında yaşanacak artışlardan bahsetti.

Karaismailoğlu, bugün açıklanan strateji ve eylem planına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı, bakanlığımızın mobilite, lojistik, dijitalleşme vizyonu odağında, yönetilebilirlikten emniyet ve güvenliğe, teknolojiden, finansal yönetime, çevresel sürdürülebilirlikten erişilebilirliğe kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve kent içi düzeyde tüm ulaşım türlerini kapsayacak şekilde bakanlığımızın hareketlilik alanında gelecek yol haritası, temel odak alanları belirlenmiştir.

Bu doğrultuda bireylerin, mal ve hizmetlerin sürdürülebilir, çevreci, bütünsel hareketliliğini sağlamak üzere strateji ve politikaların geliştirilmesi ve bu politikalara ilişkin eylemlerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca eylem planı çalışması yakın bir zamanda ilgili paydaşlarımızla paylaşılacaktır."

"Hareketlilik merkezlerinin ilk örneklerini İstanbul ve Ankara'da hayata geçireceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, YTÜ iş birliğiyle geliştirdikleri Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik İndeksi'ne ilişkin detaylar vererek, bu indeksle kentlerin hareketlilik kapsamında iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek kent içi yatırımları şehirlerin hareketlilik hedefleri ile uyumlaştırılacağını söyledi.

Bu çalışmayla yerel ve merkezde ortak vizyon ve hedefler belirlendiğini dile getiren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece yönetişim yapısı güçlendirilecek bunun yanı sıra kentsel hareketlilikle ilgili veriler tüm paydaşların dahil olacağı bir ekosistemde yani hayata geçireceğimiz Hareketlilik Platformu'nda paylaşılacaktır. Bu platformda büyükşehir belediyelerinin Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik İndeksi'nden aldığı puanlar ilan edilerek belediyelerin indeks sonuçlarına göre durumları buradan takip edilecektir. Ayrıca, entegre hareketlilik yönetimi kapsamında ülkemize özgü ulusal ve kent içi düzeyde tek taşımacılık ağı yönetimine yönelik Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) uygulama mimarisi çalışması da yapılmıştır."

Karaismailoğlu, bu çalışmanın bir çıktısı olarak YTÜ iş birliğiyle Hareketlilik Merkezi Tasarım Rehberi'nin hazırlandığını kaydederek, hareketlilik merkezlerinin yenilikçi, çevreci, paylaşımlı ve elektrikli ulaşım türünün bir araya geldiği alanlar olduğunu, bu kapsamda sunulan hizmetlerin daha çevreci, entegre ve erişilebilir ulaşıma katkı sağlayacağını bildirdi.

Tasarım rehberinin yeni nesil ve çevreci hareketliliğe sunacağı katkıdan bahseden Karaismailoğlu, "Bu çalışma başta yerel yönetimler olmak üzere ülke genelinde hareketlilik merkezlerini inşa edecek ilgili tüm kurum ve kuruluşlar için başvurulacak önemli bir kılavuz olacaktır. Ayrıca hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini de İstanbul ve Ankara'da hayata geçireceğiz." diye konuştu.