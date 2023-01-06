Demirciler sektöre özel enerji tarifesi istiyor

12 aylık dönemde sektör olarak ihracatlarını 14,4 milyar dolar seviyesine çıkardıklarını ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Her anlamda zor bir yılı geride bıraktık. Buna rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. 2023’te sektörümüze destek verilirse ihracatımızı bir anda çok daha yukarı seviyelere çıkarabiliriz” dedi.

Bu kapsamda 4 maddelik bir plan oluşturduklarını anlatan İDDMİB Başkanı, “Sektörümüze özel enerji tarifesi oluşturulması, Avrupa’da lojistik depoların kurulması, Türkiye’de LME depolarının açılması ve STA imzalanan ülke sayısının artmasıyla ihracatımızı bir anda katlayabiliriz” diye konuştu.