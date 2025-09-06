Demlene demlene zamlandı: Bir bardak çay 200 TL'ye dayandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çay ve bitki çaylarının fiyatı ağustos ayında yüzde 5,24 arttı. Böylece yıllık fiyat artışı yüzde 30,34’e ulaştı. Çayın eşlikçisi şekerin yıllık zam oranı ise yüzde 18,18 oldu. ÇAYKUR’un kuru çay fiyatlarına yaptığı ortalama yüzde 7,5’lik zam da yürürlüğe girdi. İşletmelerde bir bardak çayın fiyatı 20 TL’den başlayıp 90 TL’ye kadar çıkarken, bazı lüks mekânlarda bu rakam 200 TL’yi buluyor.
Türkiye’nin vazgeçilmezi olan çay, son dönemde art arda gelen zamlarla gündemde.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çay ve bitki çaylarının fiyatı ağustos ayında yüzde 5,24 oranında arttı. Temmuz ayında fiyat artışı yüzde 3,87, haziranda ise yüzde 0,51 düşüş olarak kayıtlara geçmişti.
TÜİK’in “Temel başlıklara göre aylık ve yıllık değişim oranları”na bakıldığında çay ve bitki çaylarındaki yıllık fiyat artışı ağustos itibarıyla yüzde 30,34 oldu.
Çayın eşlikçisi şeker ağustos ayında yüzde 1,28, temmuzda yüzde 0,73 ve haziranda yüzde 0,95 zamlandı. Şekerdeki yıllık fiyat artışı ağustos itibarıyla yüzde 18,18’e ulaştı.
ÇAYKUR kuru çaya yüzde 7,5 zam yaptı
Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldığı bildirildi. Kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yapıldı. Zamlı fiyatlar dün itibarıyla geçerli oldu. TÜİK’in eylül enflasyon verilerinde bu zammın genel çay fiyatlarına ne kadar etki ettiği görülecek.
Bir bardak çayın fiyatı 200 TL’ye çıktı
Halihazırda işletmelerde bir bardak çayın fiyatı ise 20 ile 90 TL arasında değişiyor. Bazı lüks mekanlarda 200 TL’ye bir bardak çay satıldığı görülebiliyor.