Demlene demlene zamlandı: Bir bardak çay 200 TL'ye dayandı

Türkiye’nin vazgeçilmezi olan çay, son dönemde art arda gelen zamlarla gündemde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çay ve bitki çaylarının fiyatı ağustos ayında yüzde 5,24 oranında arttı. Temmuz ayında fiyat artışı yüzde 3,87, haziranda ise yüzde 0,51 düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK’in “Temel başlıklara göre aylık ve yıllık değişim oranları”­na bakıldığında çay ve bitki çayla­rındaki yıllık fiyat artışı ağustos itibarıyla yüzde 30,34 oldu.

Çayın eşlikçisi şeker ağustos ayında yüz­de 1,28, temmuzda yüzde 0,73 ve haziranda yüzde 0,95 zamlandı. Şekerdeki yıllık fiyat artışı ağus­tos itibarıyla yüzde 18,18’e ulaştı.

ÇAYKUR kuru çaya yüzde 7,5 zam yaptı

Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldığı bildirildi. Kuru çay fiyatla­rına ortalama yüzde 7,5 zam ya­pıldı. Zamlı fiyatlar dün itibarıyla geçerli oldu. TÜİK’in eylül enflas­yon verilerinde bu zammın genel çay fiyatlarına ne kadar etki etti­ği görülecek.

Bir bardak çayın fiyatı 200 TL’ye çıktı

Halihazırda işletme­lerde bir bardak çayın fiyatı ise 20 ile 90 TL arasında de­ğişiyor. Bazı lüks me­kanlarda 200 TL’ye bir bardak çay satıldı­ğı görülebiliyor.