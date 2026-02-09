Denetimler arttı, 748 milyar liralık matrah farkı yakalandı

Hazine ve Maliye Bakan­lığı Vergi Denetim Ku­rulu (VDK) Başkanlığı, denetim faaliyetlerini geçen yıl da hız kesmeden sürdürdü. Bu­na göre Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadelede tarihinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.

VDK, inceleme, izaha davet, gözetim ve teftiş gibi denetim araçlarını, birbirini tamamlaya­cak şekilde kurguladı.

294 milyar liralık vergi ve ceza

Bu yöntemle geçen yıl 748 mil­yar liralık matrah farkı ve 294 milyar liralık vergi ve ceza tuta­rı ile rekor rakamlar elde edildi. Toplam mükellef sayısının ne kadarının denetlendiğini göste­ren denetim oranı 2024 yılında yüzde 2,91 iken bu dönemde yüz­de 6,72’ye çıktı. Vergi inceleme­lerinde, yaklaşık 469 milyar li­ra matrah farkı üzerinden 101,6 milyar lira vergi tarhiyatı ve 172,6 milyar lira ceza rakamına ulaşıldı. Matrah farkının yüzde 90’ı büyük ve orta ölçekli mükel­lefler nezdinde gerçekleştirilen incelemelerden elde edildi.

Bu kapsamda tespit edilen matrah farkının 325,3 milyar li­rası, sahte belge fiillerinin dışın­da kalan, tahsil kabiliyeti yük­sek genel inceleme konuların­dan kaynaklandı. İncelenen her 4 mükelleften 3’ü geriye dönük 5 sene içerisinde ilk kez incelendi. Böylece, daha önce incelenme­miş mükelleflere odaklanılarak denetimin işletmeler üzerindeki yükünün adil şekilde dağıtılması sağlandı.

Matrah artışında rekor kırdı

Başkanlıkça geçen yıl izaha da­vet edilen mükellef sayısı, bir ön­ceki yıla göre üç katına çıkarak 51 bin 356 oldu. VDK tarafından, 2024 yılında, 16 bin 495 mükellef izaha davet edilmişti.

İzaha davet yoluyla artırılan matrah farkı, geçen yıl 86,8 mil­yar liranın, tahakkuk eden ver­gi de 6,3 milyar liranın üzeri­ne çıkarak bu denetim türünde kaydedilen en yüksek rakamla­ra ulaşıldı. Başkanlık, geçen yıl, yeni bir denetim türü olarak gö­zetim ve uyum programlarını da devreye almıştı. Gözetim ve uyum programları kapsamında 135 bin mükellefe ulaşıldı. Ver­gi müfettişlerinin yönlendirme­si ve mükelleflerin gönüllü uyu­mu sonucunda vergi matrahında 136,8 milyar lira tutarında artış elde edildi. Vergi dairesi müdür­lükleriyle yürütülen teftiş çalış­malarıyla da geçen yıl 31 bin 309 mükellefin düzeltme beyanna­mesi vermesi sağlandı. Böylece, yaklaşık 55 milyar lira matrah farkı ve 8,5 milyar lira vergi tar­hiyatına ulaşıldı. Aynı dönemde vergi müfettişleri 1415 adreste fiili envanter sayımı da yaptı.

“Çizgimizi koruyacağız”

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek, VDK’nin geçen yıl farklı denetim türlerinde en yük­sek matrah, vergi ve ceza rakam­larına ulaşarak rekor kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde de bu çizgi korunacak. Teknoloji, nite­likli insan kaynağı ve risk temelli analizlerle vergiye gönüllü uyu­mu artıracak, böylece kamu ma­liyesini güçlendiren bir yaklaşı­mı sürdüreceğiz. Kayıt dışılıkla mücadelede kararlı duruşumu­zu sürdürürken, mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran, reh­berlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkaran bir strateji izliyoruz. Vergi müfettişlerimizi yürüttük­leri bu özverili çalışmalardan do­layı tebrik ediyorum.”