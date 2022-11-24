Depozito iade noktaları ile ekonomiye 5 milyar TL kazandırılacak

Gelecek yılın sonuna kadar Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde 7 bin noktada hayata geçirilecek depozito iade noktaları sayesinde yılda 20 milyar adet içecek atığının dönüştürülmesi ve ekonomiye 5 milyar liralık kazanç sağlanması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayanan Depozito Yönetim Sistemi'nin gelecek yılın sonuna kadar 7 bin noktada hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çalışmaları Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen ve depozito iade sistemi olarak da bilinen uygulamayla Türkiye'de cam, plastik ve alüminyum gibi yıllık tüketilen 20 milyar adet içecek ambalajının tamamının dönüştürülmesi hedefleniyor.

Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle 37 bin ton sera gazı azalımı sağlanması hedeflenirken, enerjiden 1,3 milyar kWh, petrolden 3,6 milyon varil tasarruf edilmesi bekleniyor. Sistemin ülkeye 20 yılda 100 milyar liralık ekonomik kazanç sağlaması ve 20 bin istihdam oluşturması öngörülüyor.

Yüzde 60’lık geri kazanım

Sıfır Atık Projesi çatısı altında uygulanan tüm çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27,2'ye çıkarılırken, 2023'te bu oranın yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a yükseltilmesi hedefleniyor.

2 milyon ton plastik atığı çöpten kurtaracak

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, Avrupa'nın birçok ülkesinin depozito iade sistemiyle ciddi manada başarı elde ettiğini belirterek, Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin çöp toplama sahalarını kapattığını, çok sayıda ülkenin evden çıkan tüm atıkları yerinde ayrıştırarak geri dönüşüm tesislerine gönderdiğini söyledi. Cam şişelerin 50, pet şişelerinin ise 25 defaya kadar geri dönüşümle yeniden kullanılabildiğini dile getiren Eren, "Sistemle vatandaşlar gibi plastik üreticileri de kazanacak. Sera gazı salımı azalacak, iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir rol oynayacak. Uygulama yaygınlaştığında çöp depolama alanına giden plastik atık miktarında 2 milyon tonu bulabilecek azalma olacak. Yani 2 milyon ton plastik atığı çöpten kurtaracak" şeklinde konuştu.

Hem çevre hem de sanayici kazanacak

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik, cam, metalalüminyum ve karton atıkların çöpe değil, geri dönüşüme gitmesini sağlayacak sistemin gelecek yıl devreye gireceğini belirterek, "Çevresel sorunların azaltması beklenen Depozito Yönetim Sistemi'nin geri dönüşüm sektöründeki yatırımları hızlandırması bekleniyor" dedi. Sistemin çevreyi korurken ekonomiye katkı sağlayacağını dile getiren Eroğlu, başarılı olunması halinde Türkiye'de her yıl 1,2 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçileceğini vurguladı.