Depozito iadesi 2025'te başlıyor: İade edilen her bir şişe/kutu için ne kadar depozito ödenecek?
Ülke genelinde 2025’te uygulamaya alınması planlanan depozito iade sistemiyle 0.1 litre ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek.
Haber Merkezi
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Milliyet'te yer alan habere göre; ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurulması planlanıyor.
Vatandaşa iade ettiği her bir şişe/kutu için 25 kuruş depozito ödenecek.
Depozito bedeli, bakanlığa bağlı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında toplanacak. Vatandaş biriken paralarını alışverişlerde kullanılabilecek.