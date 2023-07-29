Deprem bölgesi için kısa çalışma ödeneği uzadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi yeni uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Destekten yararlanmak isteyen işyerlerinin tekrar başvurması gerekecek. Destek kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla sağlanacak.

Kararın hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Twitter hesabında şunları yazdı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun."