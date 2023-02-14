Deprem bölgesinde esnafın kredi borcuna erteleme
Son dakika gelişmesi: Halk Bankası, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası bölgedeki esnafın kredi borçlarını 6 ay süreyle erteledi.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ekonomide yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Halk Bankası, deprem bölgesindeki esnafın kredi borçlarını 6 ay süreyle erteledi.
Söz konusu karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Ertelemeden kaynaklı faizin Hazine tarafından karşılanacağı bildirildi. Karar, vadesi 6 Şubat’tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.
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