Deprem bölgesinde ticari dayanışma güçleniyor

Adıyaman Ticaret ve Sa­nayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomik ilişkilerin güçlendi­rilmesi ve ortak kalkınma pro­jelerinin geliştirilmesi amacıyla “Kardeş Oda” protokolüne imza attı. İş birliği ile iki şehir arasın­da ticaretin artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve ku­rumsal dayanışmanın güçlendi­rilmesi hedefleniyor.

Protokol, deprem sonrası sü­reçte yeniden yapılanma ihti­yacının yoğunlaştığı bölgede, iş dünyası açısından önemli bir ko­ordinasyon adımı olarak değer­lendiriliyor.

“Dayanışmayı kalıcı ve kurumsal hale getiriyoruz”

Adıyaman TSO Başkanı Meh­met Torunoğlu, protokolün yal­nızca bir iş birliği metni olmadı­ğını, aynı zamanda ortak bir ge­lecek vizyonunun başlangıcı olduğunu vurguladı.

Torunoğlu, Adıyaman ve Ma­latya’nın tarihsel bağlarına dik­kat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu protokol, sadece bir imza değil; ortak vizyonun, dayanış­manın ve birlikte büyüme irade­sinin somut bir göstergesidir. İki şehir tarih boyunca güçlü bağlara sahip olmuştur ve özellikle dep­rem sürecinde bu bağlar daha da güçlenmiştir. Yaşadığımız zor­lu süreçte hayatta kalan şehirler olarak sorumluluğumuz büyük­tür. Bu nedenle bizler, sadece to­parlanmayı değil, aynı zamanda daha güçlü bir ekonomik yapı in­şa etmeyi hedefliyoruz.

Üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, ticari ilişkileri geliştir­mek ve bölgesel kalkınmaya kat­kı sunacak projeler üretmek te­mel önceliğimizdir. Bu kardeşlik ilişkisini artık daha kurumsal, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürüyoruz.”

“Hedef geleceği birlikte inşa etmek”

Malatya TSO Başkanı Oğuz­han Ata Sadıkoğlu ise iki şehrin yalnızca coğrafi olarak değil, ta­rihsel ve kültürel olarak da güçlü bir kardeşlik bağına sahip oldu­ğunu belirtti.

Sadıkoğlu, deprem sürecin­de iki oda olarak birlikte hareket ettiklerini hatırlatarak şu ifade­leri kullandı: “Adıyaman ile Ma­latya’nın bağı sadece coğrafi bir yakınlık değildir; kökleri tarihe uzanan güçlü bir kardeşlik iliş­kisidir. 6 Şubat depremleri son­rasında iki oda olarak bölgenin sesi olmaya çalıştık. Çok ağır bir süreçten geçtik, ancak bu süreç bize birlikte hareket etmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez da­ha gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada artık hedefimiz yalnız­ca yaraları sarmak değil, geleceği birlikte inşa etmektir. Bu proto­kol ile ticaretin canlanması, üre­timin güçlenmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması için güçlü bir zemin oluşturuyoruz. Finansmana erişimden destek mekanizmalarına kadar birçok alanda daha etkin adımlara ihti­yaç vardır ve bu süreçte birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.”

Bölgesel ekonomi için ortak vizyon

İmzalanan protokol kapsa­mında iki oda, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak yatırım alanla­rının oluşturulması ve ihracat kapasitesinin artırılması yönün­de birlikte hareket edecek.

İş dünyası temsilcileri, bu iş birliğinin sadece iki şehirle sınır­lı kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyo­na katkı sunacağını ve yeni iş mo­dellerine zemin hazırlayacağını ifade ediyor. Adıyaman ve Ma­latya TSO’ları arasında kurulan “Kardeş Oda” yapısının, deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecine kurumsal katkı sunma­sı bekleniyor. Protokolün, üre­tim, ticaret ve yatırım alanların­da daha koordineli bir yapının oluşmasına zemin hazırlayacağı belirtiliyor.