Google Haberler

Deprem bölgesinde ticari dayanışma güçleniyor

Adıyaman ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odaları arasında imzalanan “Kardeş Oda” protokolü, deprem sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı ve iki şehir arasında kalıcı ticari iş birliği kurmayı hedefliyor. Oda başkanları, protokolün bölgesel kalkınma için stratejik bir adım olduğuna dikkat çekti.

Deprem bölgesinde ticari dayanışma güçleniyor

Adıyaman Ticaret ve Sa­nayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomik ilişkilerin güçlendi­rilmesi ve ortak kalkınma pro­jelerinin geliştirilmesi amacıyla “Kardeş Oda” protokolüne imza attı. İş birliği ile iki şehir arasın­da ticaretin artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve ku­rumsal dayanışmanın güçlendi­rilmesi hedefleniyor.

Protokol, deprem sonrası sü­reçte yeniden yapılanma ihti­yacının yoğunlaştığı bölgede, iş dünyası açısından önemli bir ko­ordinasyon adımı olarak değer­lendiriliyor.

“Dayanışmayı kalıcı ve kurumsal hale getiriyoruz”

Adıyaman TSO Başkanı Meh­met Torunoğlu, protokolün yal­nızca bir iş birliği metni olmadı­ğını, aynı zamanda ortak bir ge­lecek vizyonunun başlangıcı olduğunu vurguladı.

Torunoğlu, Adıyaman ve Ma­latya’nın tarihsel bağlarına dik­kat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu protokol, sadece bir imza değil; ortak vizyonun, dayanış­manın ve birlikte büyüme irade­sinin somut bir göstergesidir. İki şehir tarih boyunca güçlü bağlara sahip olmuştur ve özellikle dep­rem sürecinde bu bağlar daha da güçlenmiştir. Yaşadığımız zor­lu süreçte hayatta kalan şehirler olarak sorumluluğumuz büyük­tür. Bu nedenle bizler, sadece to­parlanmayı değil, aynı zamanda daha güçlü bir ekonomik yapı in­şa etmeyi hedefliyoruz.

Üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, ticari ilişkileri geliştir­mek ve bölgesel kalkınmaya kat­kı sunacak projeler üretmek te­mel önceliğimizdir. Bu kardeşlik ilişkisini artık daha kurumsal, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürüyoruz.”

“Hedef geleceği birlikte inşa etmek”

Malatya TSO Başkanı Oğuz­han Ata Sadıkoğlu ise iki şehrin yalnızca coğrafi olarak değil, ta­rihsel ve kültürel olarak da güçlü bir kardeşlik bağına sahip oldu­ğunu belirtti.

Sadıkoğlu, deprem sürecin­de iki oda olarak birlikte hareket ettiklerini hatırlatarak şu ifade­leri kullandı: “Adıyaman ile Ma­latya’nın bağı sadece coğrafi bir yakınlık değildir; kökleri tarihe uzanan güçlü bir kardeşlik iliş­kisidir. 6 Şubat depremleri son­rasında iki oda olarak bölgenin sesi olmaya çalıştık. Çok ağır bir süreçten geçtik, ancak bu süreç bize birlikte hareket etmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez da­ha gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada artık hedefimiz yalnız­ca yaraları sarmak değil, geleceği birlikte inşa etmektir. Bu proto­kol ile ticaretin canlanması, üre­timin güçlenmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması için güçlü bir zemin oluşturuyoruz. Finansmana erişimden destek mekanizmalarına kadar birçok alanda daha etkin adımlara ihti­yaç vardır ve bu süreçte birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.”

Bölgesel ekonomi için ortak vizyon

İmzalanan protokol kapsa­mında iki oda, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak yatırım alanla­rının oluşturulması ve ihracat kapasitesinin artırılması yönün­de birlikte hareket edecek.

İş dünyası temsilcileri, bu iş birliğinin sadece iki şehirle sınır­lı kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyo­na katkı sunacağını ve yeni iş mo­dellerine zemin hazırlayacağını ifade ediyor. Adıyaman ve Ma­latya TSO’ları arasında kurulan “Kardeş Oda” yapısının, deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecine kurumsal katkı sunma­sı bekleniyor. Protokolün, üre­tim, ticaret ve yatırım alanların­da daha koordineli bir yapının oluşmasına zemin hazırlayacağı belirtiliyor.

Çok Okunanlar