Deprem bölgesinde ticari dayanışma güçleniyor
Adıyaman ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odaları arasında imzalanan “Kardeş Oda” protokolü, deprem sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı ve iki şehir arasında kalıcı ticari iş birliği kurmayı hedefliyor. Oda başkanları, protokolün bölgesel kalkınma için stratejik bir adım olduğuna dikkat çekti.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak kalkınma projelerinin geliştirilmesi amacıyla “Kardeş Oda” protokolüne imza attı. İş birliği ile iki şehir arasında ticaretin artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve kurumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.
Protokol, deprem sonrası süreçte yeniden yapılanma ihtiyacının yoğunlaştığı bölgede, iş dünyası açısından önemli bir koordinasyon adımı olarak değerlendiriliyor.
“Dayanışmayı kalıcı ve kurumsal hale getiriyoruz”
Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, protokolün yalnızca bir iş birliği metni olmadığını, aynı zamanda ortak bir gelecek vizyonunun başlangıcı olduğunu vurguladı.
Torunoğlu, Adıyaman ve Malatya’nın tarihsel bağlarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
“Bu protokol, sadece bir imza değil; ortak vizyonun, dayanışmanın ve birlikte büyüme iradesinin somut bir göstergesidir. İki şehir tarih boyunca güçlü bağlara sahip olmuştur ve özellikle deprem sürecinde bu bağlar daha da güçlenmiştir. Yaşadığımız zorlu süreçte hayatta kalan şehirler olarak sorumluluğumuz büyüktür. Bu nedenle bizler, sadece toparlanmayı değil, aynı zamanda daha güçlü bir ekonomik yapı inşa etmeyi hedefliyoruz.
Üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, ticari ilişkileri geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak projeler üretmek temel önceliğimizdir. Bu kardeşlik ilişkisini artık daha kurumsal, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürüyoruz.”
“Hedef geleceği birlikte inşa etmek”
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise iki şehrin yalnızca coğrafi olarak değil, tarihsel ve kültürel olarak da güçlü bir kardeşlik bağına sahip olduğunu belirtti.
Sadıkoğlu, deprem sürecinde iki oda olarak birlikte hareket ettiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Adıyaman ile Malatya’nın bağı sadece coğrafi bir yakınlık değildir; kökleri tarihe uzanan güçlü bir kardeşlik ilişkisidir. 6 Şubat depremleri sonrasında iki oda olarak bölgenin sesi olmaya çalıştık. Çok ağır bir süreçten geçtik, ancak bu süreç bize birlikte hareket etmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada artık hedefimiz yalnızca yaraları sarmak değil, geleceği birlikte inşa etmektir. Bu protokol ile ticaretin canlanması, üretimin güçlenmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması için güçlü bir zemin oluşturuyoruz. Finansmana erişimden destek mekanizmalarına kadar birçok alanda daha etkin adımlara ihtiyaç vardır ve bu süreçte birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.”
Bölgesel ekonomi için ortak vizyon
İmzalanan protokol kapsamında iki oda, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak yatırım alanlarının oluşturulması ve ihracat kapasitesinin artırılması yönünde birlikte hareket edecek.
İş dünyası temsilcileri, bu iş birliğinin sadece iki şehirle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sunacağını ve yeni iş modellerine zemin hazırlayacağını ifade ediyor. Adıyaman ve Malatya TSO’ları arasında kurulan “Kardeş Oda” yapısının, deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecine kurumsal katkı sunması bekleniyor. Protokolün, üretim, ticaret ve yatırım alanlarında daha koordineli bir yapının oluşmasına zemin hazırlayacağı belirtiliyor.