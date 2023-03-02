Deprem hasar ödemeleri 20 milyar TL’yi aşacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “İlk hesaplarımıza göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar TL’nin üzerinde hasar ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz” dedi. Benli, depremden etkilenen illerdeki Zorunlu Deprem Sigortası ortalamalarının yüzde 49 olduğunu belirterek, söz konusu sigorta oranının en az Hatay’da en fazla Diyarbakır’da olduğunun görüldüğünü söyledi.

Konut sigortalarında yüzde 21, kaskoda ise yüzde 17 oranında sigortalılık oranlarının bulunduğunu ifade eden Benli, “Deprem bölgesinde araçların çoğu pert. Kasko üzerinden 1 milyar TL civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz.

İlk hesaplarımıza göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar TL’nin üzerinde hasar ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz. Bizler sektör olarak sadece deprem değil, tüm afetler için ödeme yapacak güce sahibiz.” diye konuştu. Benli, söz konusu 20 milyar TL'ye DASK tazminat ödemelerinin dahil olmadığını da dile getirdi.

Benli, salgın, sel, deprem gibi afetlerden sektörün alnının akıyla çıktığını anlatarak, bundan sonra olabilecek başka büyük depremlere de hazır olduklarını, sigorta sektörünün kötü gün dostu olduğunu aktardı. Depremlerin ardından deprem sigortalarına ilginin 3-4 kat arttığını vurgulayan Benli, bu etkinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ağır hasarlılar öncelikli

Az hasarlı raporu verilen evlerin oturulamayacak durumda olduğu iddialarına ilişkin Atilla Benli, “Tespitte ağır hasarlılılar ve diğerleri öncelikli. Az hasarlı evlere sahip sigortalılara beklemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü artçılar devam ediyor, sonraki artçı depremlerde de hasar artabilir.

Sonradan hasarları büyüdüyse onlar da ödenir ancak şu anda acele etmemeleri lazım” dedi. Deprem bölgesinde hayat sigortaları için kayıtların oluşmaya başladığını, ödeme işlemlerine başlandığını, hayat sigortaları için 2 milyar lira civarında ödeme beklediklerini söyledi.

Vefat eden vatandaşın BES’teki birikimi verasete bakılarak ödeniyor

Depremzedelerin Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkış yapmak istemesi halinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına yönelik soru üzerine Atilla Benli, şu yanıtı verdi: “Deprem bölgesinde 25 milyar lira civarında toplam fon büyüklüğü var. Bölgede yaklaşık 1,5 milyon BES’li bulunuyor. Türkiye Hayat Emeklilik’in 7-7,5 milyar liralık BES sözleşmelileri var.

Bunlar içerisinde eğer vefat ettiyse varislere veya lehtarlara hızlı şekilde ödenmesi için biz hızlı şekilde ulaşıyoruz, bildiriyoruz. Eğer kendisi özel bir ödeme istiyorsa onları da mevcut süremize bakmadan hızlı şekilde ödüyoruz. Henüz bu anlamda çok büyük talep yok.

Çıkmak isteyip süreye takılan kimse olmadı ama bundan sonrası için gelen olursa sektör olarak kararımız mümkün olduğunca sürelere takılmadan ödemek yönünde.” BES’te birikimi olan vatandaşın vefatı durumunda neler yapıldığına yönelik soruya Benli, hem hayat sigortasında hem de BES’te vatandaşların hiç haberi olmasa dahi sigorta şirketlerinin verasete hak kazanan kimler varsa silsile boyunca bakarak ödemesini gerçekleştirdiğini dile getirdi.