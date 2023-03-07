Deprem turisti korkutmadı Türkiye’ye talep sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen Türkiye’ye turist gelmeye devam ediyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, depremde yaşanan acıların tarifi ve telafisinin imkânsız olduğunu, ancak ellerinden geldiği ölçüde depremden etkilenen insanlara destek vermelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Firuz Bağlıkaya, depremin etkilediği şehirlerin, özellikle iç turizm pazarında önemli yere sahip olduğunu aktararak, gastronomi ve kültür turlarının vazgeçilmez destinasyonlarının depremlerde büyük yara aldığını, bu yaraları el birliği ile sarmak, bölgeyi eski haline getirmek için çalışacaklarını vurguladı. Yaşanan yıkım nedeniyle deprem bölgesindeki illerin bir kısmında turizm hareketlerinin başlamasının biraz zaman alacağını belirten Bağlıkaya, "Büyük kayıplar yaşadığımız bu süreçte turizmin iyileştirici gücüne ve ekonomik katkısına da çok ihtiyacımız bulunuyor.

Bu bakımdan turizmin, deprem bölgelerindeki yaraların sarılmasında büyük rol oynaması ve şehirlerimizin turizmle yeniden toparlanması için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu. Depremin 2023 turizm hedeflerine etkisine ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, “Yaşadığımız bu büyük felaketin turizm sektörüne yansımalarını önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz.

Bu anlamda ITB Berlin turizm fuarında gerçekleştireceğimiz temaslar ve yapacağımız görüşmeler büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, depremlerin üzerinden çok uzun bir süre geçmediğini, acıların da korkuların da çok yeni olduğunu, sadece vatandaşların değil, komşu ülkelerin de önemli pazarlardaki misafirlerin de depremlerin şokunu yaşadığını söyledi.

“Deprem bölgesi dışında iptaller yaşanmadı”

Turizme ve sezona dair yorum yapmak için çok erken olduğunu belirten Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışındaki tur operatörlerimizden gelen bilgilere göre rezervasyonlarda az da olsa bir duraksama mevcut. Ancak tabloyu daha net görebilmek için biraz beklememiz gerekiyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek olan ITB Berlin fuarında sezona dair daha güçlü verilere ulaşacağımızı umuyorum.

Türkiye’nin geleneksel olarak en yüksek turizm potansiyeline sahip olduğu pazarlardan ilgi devam ediyor. Bu bağlamda Avrupa’da Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya, Hollanda gibi ülkelerden gelen rezervasyon talepleri öne çıkıyor.” Bağlıkaya, yerli turistin yaptığı erken rezervasyon iptaline yönelik soruya, “Deprem bölgesindeki şehirlerimize yönelik rezervasyonlarda yaşanan iptaller dışında bir iptalden bahsetmek mümkün değil” yanıtını verdi.

7-9 Mart’ta Almanya'da gerçekleştirilecek ITB Berlin Fuarına katılımlarına değinen Bağlıkaya, küresel turizm endüstrisinin gelişimine sağladığı katkı ve oluşturduğu iş hacmi dikkate alındığında dünyanın en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarı’na TÜRSAB olarak kendi stantlarıyla katıldıklarını, 2022 yılı itibarıyla 5,6 milyon misafir ağırladıkları Almanya pazarında üyelerin iş hacmini yükseltmeyi ve ülkenin pazar payını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üyelerimizden aidat alınmasın

Firuz Bağlıkaya, deprem bölgesindeki üyelerden bu yıl aidat alınmaması için Cumhurbaşkanlığına yazı yazdıklarını anlatarak, yönetimin, bölge BTK’larının, denetim ekiplerinin deprem illerindeki tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bağlıkaya, deprem bölgesindeki seyahat acentelerini desteklemeye, bölge turizmini ayağa kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.