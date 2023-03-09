Depremde otel verileri ‘Elektra’ ile güvencede

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Turizm ve sağlık sektörlerine profesyonel teknoloji çözümleri geliştiren Talya Bilişim, sunduğu web tabanlı çözümlerle afet dönemlerinde de şirket bilgilerini koruma altına alıyor.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında da bölge otellerinin koruma altında kaldığını söyleyen Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, “Sunduğumuz çözümlerden Elektraweb bulutta çalışan ve web tabanlı bir uygulama olduğu için depremde otellerimiz herhangi bir bilgiyi kaybetmedi.

Oteller müsait olduğu anda kaldığı yerden çalışmaya başlayabildi ve direkt rezervasyon alabildiler” dedi. Durukal, deprem bölgesindeki tüm kullanıcılarına 3 ay ücretsiz program kullanım hakkı ve 7/24 destek hakkı sağladıklarını da kaydetti. Ürettiği yazılımları ihraç eden firma, bu yıl ABD’de 50 otele hizmet sunmayı hedefliyor.

2022’de döviz bazında yüzde 30 büyüyen şirketin bu yılki hedefi ise yüzde 40 büyümek. Şirket, hizmet verdiği otel sayısını da 5 binden 6 bin 500’e çıkaracak. Küresel büyüme hamlesi kapsamında geçen yıl eylül ayında ABD pazarına girdiklerini hatırlatan Nilüfer Durukal, “Burada EASY PMS markasını devreye aldık.

EASY PMS’i global bir marka olarak konumlandırıyoruz. ABD’de güçlü ve istikrarlı bir şekilde yol alabilmek için özel bir büyüme planı hazırladık. 2023 hedefimiz ABD pazarın da 50 otele ulaşmak” dedi.

Türk mühendisler tarafından turizm sektörü için geliştirilen Elektraweb programının İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Tayland gibi dünya turizminin öncü ülkelerinin de aralarında bulunduğu 23 ülkede kullanıldığını aktaran Durukal, “2 bini webde, 3 bini de masaüstü olmak üzere 5 binden fazla Elektraweb kullanıcısı otele ulaştık. 2023 yılı sonunda 6 bin 500 otele ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Durukal, bu yıl sağlık turizmine yönelik çözümleri daha da artıracaklarını iletti.

“Turizmde yapay zeka öne çıkıyor”

Turizm sektöründe kişiselleştirilmiş misafir memnuniyeti, farklı yaş ve demografik grupların hedeflendiği tatil konseptleri ile deneyim oluşturmanın anahtar kelimeler olacağını öngören Nilüfer Durakal’a göre bu nedenle “veri mühendisliği” kavramı önem kazanacak. Çünkü tüm pazarlama faaliyetleri dijital dünya üzerinden gerçekleştirilmek zorunda.

Sektörde global anlamda dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla geliştiğini ifade eden Durakal, şunları söyledi: “Web tabanlı teknolojiler bu değişimin en önemli aktörleri. Acenteler, pazardaki konumları gereği, otellere göre çok daha dijitaller.

Zira otel satışlarının ağırlıklı olarak online satış kanalları üzerinden gerçekleşmesi acenteleri bir var olma savaşına sürükledi. O nedenle acenteler büyük oranda bulut teknolojiden yararlanıyor. Yapay zeka kavramı turizm ve otelcilik sektöründe çok daha önemli olacak” öngörüsünde bulundu.