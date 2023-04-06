Depreme dair patent başvurusu arttı

Açıklamaya göre, Adres Patent ve Türkiye Patent Hareketi tarafından “Deprem Patentlerinin Globalden Ülkemize Son Durum Raporu” başlığında hazırlanan raporda, deprem alanındaki buluşların Türkiye’deki karnesi ortaya konuldu. Araştırmada, deprem öncesi alarm sistemleri, deprem için binalar ve eşyalarda yapılan geliştirmeler, deprem sonrası enkaz arama kurtarma, deprem izolatörleri alanlarında çalışmalar yapıldı. Çalışmada, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerinden yararlanıldı.

Adres Patent Genel Müdürü Akbulut, globalde yapılan araştırmada, patent sınıfları özelinde deprem ile ilgili GSM ve teknoloji patentlerinin 8 bin 33’ü bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu rakam deprem öncesi alarm sistemlerinde 1.378. Deprem için binalar ve eşyalarda yapılan geliştirmeler ilgili yapılan patent başvurusu sayısı 15 bin 916. Deprem sonrası enkaz arama kurtarma alanında 3 bin 826, deprem izolatörleri konusunda da 5 bin 890 patent başvurusu yapılmış vaziyette. Deprem ile ilgili dünyada yapılan patent başvurularına bakıldığında, Japonya ve ABD gibi ülkeler başta olmak üzere depremden en çok etkilenen ülkelerin bu alanda yaptığı patent başvuru sayısının diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu görülüyor.”