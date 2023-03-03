Depremzede esnaf için ‘destek’ kredisi hazırlığı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Depremden etkilenen 11 ilde büyük hasar gören esnaf, bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan kepenklerini yeniden açmak istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), bölgede faaliyet gösteren ve neredeyse tamamının zarar gördüğü 327 bin esnafın ticari hayata yeniden başlaması için Cumhurbaşkanına bir dosya sunacak.

Bölgede esnafın yeniden ayağa kalkarak iş yerlerini açmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, “Bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. İlk olarak Halkbank ile bir görüşme yaptık. Sanayi ve Ticaret Bakanımız ile de toplantı yapıp hazırladığımız dosyayı Cumhurbaşkanına sunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanına sunulacak dosyada neler olacak?

Öncelikli taleplerini geri ödemesiz dönemli kredi ve kredi limit artırımı olarak açıklayan Akgül, “En az 1 yıl geri ödemesiz yeni bir kredi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca limitleri dolduğu için ucuz esnaf kefalet kredisi alamayan esnaflarımızın yeniden alabilmeleri için girişimlerimiz var.

Esnafın yeniden ayağa kalkması için uygun kredi fırsatları aranıyor. Bunun için ilk görüşmeleri yaptık ama somut adımlar için Cumhurbaşkanlığını bekliyoruz” diye konuştu.

Bölgede yer alan 327 bin esnaftan 307 bininin toplamda 23.5 milyar lira esnaf kefalet kredisi kullandığını hatırlatan Abdulkadir Akgül, bu kredilerin borçlarının 6 ay ertelendiğini, faizlerin de affedildiğini hatırlattı. 6 ayın sonunda yeniden ertelemenin gündeme geleceğini ifade eden Akgül, “Haklı olarak insanlar aldıkları kredinin akıbetini merak ediyor. Şu anda verdikleri ipotekler yıkıldı, kefillerin çoğu depremde vefat etti. Arabulucular işini kaybetti.

Her şeyini kaybeden çok. Ama şu anda öncelik esnafın yeniden ayağa kalkabilmesi. Bu nedenle önceliği iş yeri açma gibi krediler üzerinde çalışmaya veriyoruz. Ancak kredi borçlarını 6 aylık erteleme ile ilgili bir sıkıntı olmaz. 6 ay dolduğunda yeniden erteleme gündeme gelecektir. Belki 1-2 yıl belki daha uzun erteleme söz konusu olabilir. Daha önceki depremlerde ertelenmişti” dedi.

Palandöken: Ulaşamadığımız esnafımız var

Depremlerin vurduğu 11 ilde büyük yaralar alan esnafın hala toparlanamadığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın acilen iş yerlerini açması lazım. Bunun için de ucuz krediler sağlanmalı. Bölgede inşa çalışmalarında kullanılan araçlara parça lazım, vatandaşın alışveriş yapması lazım. Toparlamaya çalışıyoruz ama hala ulaşamadığımız esnaf arkadaşlarımız var” dedi.