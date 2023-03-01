Depremzedelere eşya yardımı nasıl yapılacak? İşte başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirdi, yüzbinlerce kişi ise evsiz kaldı. Hasar alan ya da yıkılan konutlarda bulunan kişilerin eşyaları ya da iş yerlerindeki mallara ilişkin zarar tespitlerine başlandı.

CNN Türk televizyonunun haberine göre; zarar tespitine ilişkin tutanaklar tutulmaya başlandı. Habere göre; söz konusu tutanakta, afet türü, tarihi, konut mu ticarethane mi olduğuna dair alanların bulunduğu, formun tek tek doldurularak tutanak altına alındığını ve sonrasında AFAD'a teslim edilerek makul ödeme tutarının hesaplara geçeceği ifade edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"- Afet türü, tarih, konut mu ticarethane mi diye zarar tespiti yapılıyor. Bu formda tek tek belirtiliyor. Komisyon üyelerinin imzaları var. Bu imzalardan sonra ad soyad, ev ya da iş yeri sahibinin adı soyadı bulunuyor.

- Tutanak haline getiriliyor, GİB eşyalara bakıp makul fiyat belirleniyor. Makul fiyat ibaresi neye tekabül edecek onu göreceğiz. Bunlar tespit edildikten sonra zararın miktarı çıkarıldıktan sonra AFAD ödemeleri yapacak.

- Ekipler zarar tespite ilişkin tutanakları doldurduktan sonra ödemelerin peyderpey AFAD tarafından yapılması bekleniyor."