Deri sektöründe gelecek 10 yılın yıldızı saraciye olacak

İzmir’de deri sektörüne bir ömür vermiş, 1991 yılında 79 milyon dolar olan deri ve deri ürünleri ihracatının 191 milyon dolar seviyesine ulaşmasını sağlamış, duayenler için “Duayenler Onur Gecesi” düzenlendi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “Duayenler Onur Gecesi”nde 60 duayen isim ödüllendirildi. Gecede konuşan EDDMİB Başkanı Erkan Zandar, bir gecede milyonlarca kişinin emekli olduğunu, deri sektörü olarak nitelikli iş gücü bulmakta zorlandıklarını, EYT kararıyla sorunlarının daha da büyüyeceğine dikkati çekti.

“Duayenler Onur Gecesi”ni pandemi nedeniyle ertelenmiş bir şekilde gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını aktaran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Sektörümüz ihracatı için uzun yıllar emek vermiş siz değerli büyüklerimize birer teşekkür plaketi vermek üzere bu akşam toplandık. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 1991 yılında kuruldu. O dönemki ihracatı 79 milyon dolar civarlarında idi. 2022 yılı sonu itibari ile bölge ihracatımız 191 milyon doları aştı. 1991 yılında Ege Bölgesi’nin deri ihracatında deri konfeksiyon ve tabakhaneler öndeyken bugün ayakkabı ihracatı toplam ihracatımızdan yüzde 60 pay alır hale geldi. Ayakkabı sektöründe büyük bir başarı hikayesi yazıldı. O dönem ayakkabı sektörünü ihracata yönlendiren geçmiş dönem Başkanımız Jak Galiko’ydu. Saraciye sektörü potansiyeli yüksek alt sektörlerimizden biri. 10 yıllık dönemde Saraciye sektörümüzün atak yapmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

2023 zor olacak, Helga daha az ayakkabı alacak

“2023 yılına sürprizler ile başladık” diyen Zandar, “Artık biz de yönetim kurulu olarak hepimiz neredeyse emekliyiz. Bununla beraber hiper enflasyon döneminde stabil bir kurla ihracat yapma konusunda ciddi zorluklar yaşıyoruz. Çalıştıracak kalifiye personel bulmak her geçen gün daha zor bir hal alıyor. Kolay bir yıl bizi beklemiyor. Özellikle ağırlıklı pazarımız olan Avrupa ciddi bir resesyon dönemine girdi. Yani Helga bu sene daha az ayakkabı alacak, John da aracına deri koltuk kaplaması işini erteleyecek. Alternatif pazarlarımızı artırmak için çalışacağız. Expo Riva Ayakkabı Fuarı’nda bu yıl 200 civarı Türk firmasıyla yer almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Dolar kuru 23,5 TL olmalı”

Pandemi dönemiyle Türkiye’nin coğrafi avantajını iyi kullandığını vurgulayan Zandar sözlerini şöyle sürdürdü; “Artık navlun fiyatları pandemi öncesinin de altına düştü. Rekabetçi fiyat istikrarı açısından şu anda 23,5 seviyesinde olması gereken bir dolar kuruna ihtiyacımız var.