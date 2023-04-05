DESA, Toskana’da üretim tesisi aldı

DESA, 50 yıllık birikim ve üretim yeteneğini Avrupa’ya taşıdı. Firma, İtalya’da lüks markaların tercihi Toskana Bölgesi Casentino Vadisi’nin Arezzo ilindeki Poppi’de fabrika satın aldı. Önümüzdeki günlerde Ar-Ge ve üretim tesisi olarak faaliyete geçecek DESA Internazionale fabrikası, İtalya ve Fransa’nın lüks markalarına deri çanta ve saraciye ürünleri imal edecek. Deri modasına yön veren ve Türkiye'nin deri mamulleri alanında öncü markası DESA, dünya markaları ile olan ilişkisini geliştirmek, deri çanta ve saraciye ürünleri üretimini ve satış hacmini artırmak amacıyla 2022 yılının ikinci yarısında İtalya’da bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi. DESA’nın üretim operasyonlarının yürütüleceği yeni fabrikası, Casentino Vadisi'nin Arezzo ilindeki Poppi’de 5 dönüm arazi içerisinde bin 896 metrekare kapalı alana kuruldu. Mart ayında satın alma sözleşmesinin ve imza sürecinin tamamlandığı DESA Internazionale fabrikası, nisan ayı içerisinde faaliyete geçecek.

50 yıllık tecrübe İtalya’da

50 yıldır lüks markaların gururlu ortağı olarak gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile küresel başarılara imza attıklarını belirten DESA CEO’su Burak Çelet, “80’li yılların başlarında Amerika’dan Almanya ve Singapur’a kadar satış ve dağıtım ofisleri kurarak deri mamulleri ihracatında global bir şirket olma yolunda ilerledik. Bugün, üretim, ihracat ve perakende alanında 50 yıllık tecrübemizle sektörün lideri konumunda bulunuyoruz. Dikey entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modelimizle ülkemizin İtalya’ya gerçekleştirdiği deri mamulleri ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına gerçekleştiriyoruz. Özellikle İtalyan lüks markaları ile çok derin ortak köklere sahibiz. Bu markalarla olan yakın ilişkimiz, bizi müşterilerimize coğrafi olarak da yakın bir bölgede yeni bir yatırım yapmaya teşvik etti” dedi.