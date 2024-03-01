Destek kredisi limiti 750 bin liraya çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un, Yenimahalle ve Altındağ'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla, Ulucanlar Cezaevi'nde gerçekleştirdiği esnaf buluşması programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkanlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini söyledi.

Bolat, şunları söyledi: "Şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üzerinden esnafa finansman destek kredisi hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun."

21 yılda 13 milyonluk istihdam artışı

Türkiye'de 1980'de 1.000 adet ihracatçı, 25 bin şirket ve esnaf sayısının 1 milyonun altında olduğunu hatırlatan Bolat, o dönemde 5 tarım ürününe dayanan ihracatın da 2 milyar 900 milyon dolar olduğunu kaydetti. 2002 yılı sonunda ise 35 bin ihracatçı ile 36 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Bolat, 2022 yılında ise 140 bin ihracatçıyla 256 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti. Bolat, 2002 yılında Türkiye'de istihdam rakamının 19 milyon olduğuna değinerek, 2023 yılı Aralık ayı istihdam rakamının 32 milyon istihdam olarak açıklandığını ve 21 senede 13 milyonluk net istihdam artışının sağlandığına dikkati çekti.

Esnaf sayısı son 2 yılın en düşüğünde

TEPAV, esnaf sayılarında son sekiz aydaki daralmanın devam ettiğini ve son iki yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Kasım 2023 sayısı yayımlandı. Buna göre, kasım ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,6 (614 bin) ve aylık olarak yüzde 0,6 (154 bin) azalarak 23 milyon 86 bin olarak gerçekleşti. Esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişim yüzde 4,3 azalış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 4,1 (107 bin 236), çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 (25 bin 139) azalma görüldü. Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında yüzde 0,1, çiftçi sayısında ise yüzde 0,8 oranında azalış şeklinde gerçekleşti.