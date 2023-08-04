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Deutsche Bank dolar/TL tahminini revize etti

Deutsche Bank AG yıl sonu Dolar/TL tahminini şu anki işlem seviyesi olan yaklaşık 27’den 32’ye revize etti.

Haber Merkezi
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Enflasyonun yeniden yükseliş patikasına girmesiyle birlikte ekonomistler lira tahminlerini daha kötümser yönde değiştiriyor.

Deutsche Bank AG yıl sonu Dolar/TL tahminini şu anki işlem seviyesi olan yaklaşık 27’den 32’ye revize etti.

Banka analistleri, gerçekleştirdikleri revizyonlarla ilgili fiyat artış trendine ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” atıfta bulundu. Analistler 2024 sonu dolar/TL tahminlerini ise 35 olarak açıkladı.