Deutsche Bank'tan 2024 yılı için hem dolar hem faiz tahmini

Merkez Bankası, bu yıl yüksek faiz politikasını uygularken, mart ayından beri de politika faizini yüzde 50'de tutuyor. Faizin ne olacağı konusunda ise bakılan ilk gösterge enflasyon. Yüksek faiz nedeniyle dolar kuru da altı aydır stabil seyrini sürdürüyor.

CNBC-e'deki Küresel Görünüm programına katılan Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Merkez Bankası'nın 85 milyar dolarlık net döviz alımı yaptığını belirterek kurdaki istikrarın çok önemli olduğunu kaydetti.

Onay, enflasyon verilerinin olumlu geldiğini, yabancıların da TL varlıklara ilgisinin arttığını gözlemlediklerini belirterek "Son 1 haftada Merkez Bankası'nın net rezerv pozisyonunun 7 milyar dolar iyileştiğini görüyoruz. Bu şu demek oluyor... Merkez Bankası kurun düşmesini istemiyor ancak kurun biraz yukarı gitmesine izin veriyor. Burada TL'nin reel değeri ön plana çıkıyor" dedi.

Onay, dolar/TL değerlendirmesi de yaptı: "Kademeli değer kaybıyla birlikte yıl sonu dolar/TL beklentimiz 37. Bu hem enflasyonun ima ettiği hem de vadeli kurların ima ettiği seviyenin altında. Dolayısıyla bu 37 seviyesine ulaşılırken oynaklığın da görece düşük kalmasını bekliyoruz. Tabii burada sadece iç dinamikler etkili olmayacak. Dünyadaki gelişmeler de TL için önemli. Yakın zamandaki turizm gelirleri, destekleyici. Ancak sonrasında enerji ithalatının artışı ve turizm gelirlerinin düşmesiyle kademeli değer kaybının hızlanabileceğini de değerlendiriyoruz. Burada enflasyonun seyri önemli."

Merkez Bankası ne zaman faizi indirir?

Faiz indirimlerini gelecek birkaç aylık dönemde konuşmak için erken ama yılın son çeyreği için bir imkan olduğunu düşündüklerini belirten Onay, "Kasım ayında 250 baz puan, aralık ayında 250 baz puan indirim beklentimiz var. Toplamda 500 baz puanlık bir indirim beklentimiz var. Dolayısıyla yıl sonu tahminimiz yüzde 45 diyebiliriz. Faiz indiriminden önce ağustos, eylül, ekim aylarında Merkez Bankası'ndan ön sinyalleri alabiliriz." dedi.

Onay, yabancı yatırımcının borsaya gelmek için Türkiye'deki faiz indirimlerini beklediğine dikkat çekti.