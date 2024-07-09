Dev kurumlardan 2024 yıl sonu dolar/TL tahminleri... Dolar kaç TL olacak, dolar yükselecek mi?

Merkez Bankası geçen mart ayından beri yüzde 50'lik politika faizini sabit tutarka, Ocak 2024'te 30,36 TL olan dolar kuru bugün itibariyle yaklaşık yüzde 10'luk yükselişle 32,7 seviyesinde işlem görüyor. Uluslararası yatırım bankaları da faiz indirimlerine ilişkin görüşlerini paylaşırken dolar kuruna dair de tahminlerde bulunuyor.

2024 dolar/TL tahminleri

Britanya merkezli uluslararası banka HSBC, Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz indirimi beklemiyor. Bankanın 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 36 TL olarak açıklandı.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Tdolar/TL kurunun 2025 yılının ortasında 39'a yükseleceğini öngörmüştü. Bank of America kurun yıl sonunda 38 lirayı göreceğini savunurken, Foreks anketine katılan ekonomistlerin beklentisi kurun en yüksek 38 lira seviyesini göreceği yönündr.

1 dolar kaç TL? (9 Temmuz 2024 güncel döviz kuru)

Bugün itibariyle dolar serbest piyasada 32,7 liradan işlem görürken, Euro 35,5 seviyesinde bulunuyor.