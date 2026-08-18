Deutsche Bank’tan piyasalara uyarı: Her şey yolunda gitse bile risk var

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Küresel piyasalarda hisse senetlerinin rekor seviyelere çıkması ve merkez bankalarının faiz artışlarının sonuna yaklaşıldığı beklentisi iyimserliği güçlendirirken, Deutsche Bank mevcut fiyatlamaların kırılgan olabileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre piyasalar, neredeyse her şeyin yolunda gideceği bir senaryoyu fiyatlıyor ancak büyüme, enflasyon veya arz tarafında yaşanabilecek bir değişim bu tabloyu bozabilir.

Deutsche Bank'ın müşterilerine gönderdiği değerlendirme notunda, küresel piyasalardaki mevcut görünüm mercek altına alındı.

Makro stratejist Henry Allen, riskli varlıkların güçlü seyrettiğini ve küresel hisse senetlerinin rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Faiz piyasalarında merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin büyük ölçüde sona yaklaştığı beklentisi öne çıkarken, emtia piyasalarında ise arz kaynaklı risklerin sınırlı kalacağı fiyatlanıyor.

Allen, mevcut piyasa koşullarını "Goldilocks" senaryosu üzerinden değerlendirerek, "Bu Goldilocks penceresi sürdürülebilir bir denge değil" ifadelerini kullandı.

Allen ayrıca piyasaların "temelde her şeyin yolunda gittiği, kusursuza yakın bir senaryoyu fiyatladığını" belirtti.

Deutsche Bank iki senaryoya dikkat çekti

Banka, mevcut dengeleri bozabilecek iki farklı senaryo üzerinde durdu.

İlk senaryoya göre ekonomik büyümenin güçlü kalması, finansal koşulların daha da gevşemesine neden olabilir. Böyle bir durumda enflasyonist baskıların devam etmesi, merkez bankalarının beklenenden daha hızlı veya daha fazla faiz artırmasını gündeme getirebilir.

Deutsche Bank, Bloomberg'in ABD finansal koşullar endeksinin yakın zamanda 1996'dan bu yana en gevşek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Buna karşın hem manşet hem de çekirdek enflasyonun büyük ekonomilerin çoğunda merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fed beklentilerine dikkat çekildi

Raporda, piyasaların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yalnızca bir faiz artışı fiyatlamasına da dikkat çekildi.

Deutsche Bank, faizlerin yalnızca bir kez artırıldığı ve ardından döngünün sona erdiği dönemlerin tarihsel olarak nadir görüldüğünü belirtti.

İkinci senaryoda ise ekonomik büyümenin yavaşlaması öne çıkıyor. Allen'a göre böyle bir durumda riskli varlıkları destekleyen mevcut koşullar zayıflayabilir.

Banka, piyasalarda sert bir yeniden fiyatlama yaşanması için ekonominin mutlaka resesyona girmesinin gerekmediğini vurguladı. Bu kapsamda 2015-2016 dönemindeki piyasa düzeltmeleri ile 2022'de yaşanan ayı piyasası örnek gösterildi.

Arz şoku riski de masada

Deutsche Bank'ın dikkat çektiği bir diğer risk ise emtia piyasalarındaki olası arz şokları oldu.

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına rağmen petrol fiyatlarının son dönemde görülen zirvelerin altında seyretmesine ve vadeli fiyatların aşağı yönlü bir görünüm sergilemesine dikkat çekildi.

Bankaya göre yeni bir arz şokunun ortaya çıkması halinde piyasalardaki mevcut iyimser tablo hızla değişebilir. Böyle bir gelişmenin hem hisse senetleri hem de tahvil piyasaları üzerinde aynı anda baskı oluşturabileceği belirtildi.