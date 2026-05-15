Deutsche Bank’tan TCMB değerlendirmesi: Daha gerçekçi bir politika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporunda ara hedeflerini yukarı yönlü güncellemesinin ardından uluslararası finans kuruluşlarının değerlendirmeleri sürüyor. Son analizlerden biri Deutsche Bank tarafından yayımlandı.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay imzasıyla yayımlanan raporda, TCMB’nin yaptığı revizyonların daha gerçekçi bir çerçeve sunduğu ifade edilirken, bankaya ilişkin beklentilerde de değişikliğe gidildi.

Raporda, Merkez Bankası’nın mevcut koşullarda “bekle-gör” yaklaşımını sürdürebilecek alanı bulunduğu ancak enflasyon beklentilerindeki bozulmanın bu hareket alanını sınırladığı belirtildi.

“Bilinçli bir denge” vurgusu

Deutsche Bank, TCMB’nin geniş tahmin aralıkları yerine doğrudan nokta tahminleri öne çıkarmasını stratejik bir tercih olarak değerlendirdi. Bu yaklaşımın, yüksek belirsizlik ortamında politika esnekliği sağlarken aynı zamanda piyasa güvenilirliğini korumayı amaçladığı kaydedildi.

Raporda, "Raporu, ağır bir arz şoku altındaki ekonomide daha gerçekçi bir enflasyon yoluna geri dönüş olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi. TCMB’nin iletişim tonu ise Deutsche Bank tarafından “bilinçli bir dengede” şeklinde tanımlandı.

Petrol fiyatları ve jeopolitik riskler öne çıktı

Analizde, ekonomik aktivitedeki yavaşlama, enerji ve gıda kaynaklı şoklar ile hizmet enflasyonunda görülen yumuşama sinyallerinin Merkez Bankası’nın elini rahatlattığı belirtildi. Buna karşın orta vadede en büyük risk unsurunun enflasyon beklentilerindeki bozulma olduğu vurgulandı.

Jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam etmesi nedeniyle para politikasında normalleşme sürecinin gecikebileceği ifade edildi.

Bu çerçevede Deutsche Bank, daha önce haziran ayı için öngördüğü haftalık repo fonlamasına dönüş beklentisini temmuz ayına erteledi.