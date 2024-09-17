Deutsche Bank'tan Türkiye açıklaması: 6 ay içinde önemli bir ralli bekliyoruz

Deutsche Bank değerlendirmesinde son haftalarda Türk tahvillerinin performans açısından bir mücadele verdiğini belirterek, "Yerel sabit getirinin şu ana kadar neden daha iyi performans göstermediğini açıklamak için geçerli nedenler var. Bununla birlikte, yerel sabit getirililerde beklenen rallinin sadece geciktiğine ve önümüzdeki altı ay içinde önemli bir ralli görmemiz gerektiğine inanmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deutsche Bank başlangıçta, kendi beklentileri doğrultusunda uzun vadeli tahvillerin çoğunlukla düşük performans gösterdiğini ancak son zamanlarda, daha kısa vadelerde de tahvil getirilerinde bir artış görüldüğüne dikkat çekti.

Öte yandan bu gelişmelerin beş nedeni olduğunu ifade eden Deutsche Bank, nedenleri ise şöyle sıraladı:

-Dezenflasyon süreci sorunsuz değil

-Merkez Bankası agresif faiz artışları gerçekleştirdi. Gevşeme döngüsünün başlangıcı giderek daha fazla öteledi.

-Yüksek carry, dövizi cazip bir alternatif haline getirmekte. Nitekim, 12 ay vadeli YP zımni getirileri %47'ye yakın seyrediyor - mevcut tahvil getirilerinin (%28,5-%42 arasında) oldukça üzerinde.

-Türkiye sabit getirisi EMFI'de yükseliş görüşünü ifade etmek için ilk tercih değildir. Bunun yerine yatırımcılar CEE veya Güney Afrika gibi yüksek betalı ülkeleri tercih ediyor

-Pahalı değerleme: Türkiye'nin yerel sabit getirisi ucuz değil. Temel adil değer modelimize baktığımızda 2Y - 5Y tahvillerini yaklaşık 200bps pahalı buluyoruz. Sadece vadeli tahviller, eğride devam eden düşük performansın da etkisiyle, şu anda adil seviyeye yakın işlem görüyor.