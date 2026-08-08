Dev havayolu şirketi çalışanlarından grev kararı! Yolculara 48 saat uyarısı

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Fransa'da yaz tatili döneminde hava yolu ulaşımını etkileyebilecek yeni bir grev gündeme geldi.

easyJet'te görev yapan kabin ekiplerini temsil eden SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC ve UNPNC-CFDT sendikaları, 7 Ağustos Cuma gününden 2 Eylül Çarşamba gününe kadar geçerli olacak grev bildirimi yaptı.

Sendikaların aldığı karar ülke genelini kapsıyor. Bu nedenle grev eylemlerinin gerçekleştirileceği günlerde Fransa kalkışlı ve Fransa varışlı easyJet seferlerinin etkilenme ihtimali bulunuyor.

Grevin nedeni çalışma koşulları

Sendikalar ile easyJet yönetimi arasındaki anlaşmazlığın merkezinde kabin ekiplerinin çalışma koşulları bulunuyor.

Çalışan temsilcileri, yaklaşık bir yıldır yönetimi çalışma şartlarındaki bozulma konusunda uyardıklarını belirtiyor.

Sendikaların açıklamasında özellikle sürekli değişken çalışma programları, son dakika değişiklikleri, zorunlu görevlendirmeler, ağır uçuş rotasyonları ve çalışanları koruyacak önlemlerin yetersizliği eleştiriliyor.

Sendikalar, yaptıkları uyarılara rağmen şirket yönetiminden somut ve bağlayıcı bir karşılık alamadıklarını savunuyor.

Bir ay boyunca her gün grev yapılmayacak

Grev bildiriminin yaklaşık bir aylık dönemi kapsaması, easyJet çalışanlarının bu süre boyunca kesintisiz olarak iş bırakacağı anlamına gelmiyor.

Sendikalar, çalışanların iş bırakmaya çağrılacağı kritik grev günlerini 48 saat önceden açıklayacak.

Dolayısıyla 7 Ağustos-2 Eylül arasındaki tüm easyJet uçuşlarının iptal edilmesi beklenmiyor. Ancak eylem kararı ülke genelini kapsadığı için belirlenen grev günlerinde uçuş programlarında aksama riski bulunuyor.

Fransa'ya gidecek yolculara 48 saat uyarısı

Grev döneminde easyJet ile Fransa'ya seyahat edecek veya Fransa'dan ayrılacak yolcuların uçuşlarından 48 saat önce güncel sefer durumunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Grev ülke çapında olduğu için Fransa'ya gelen ve Fransa'dan kalkan tüm easyJet seferleri potansiyel olarak etkilenebilir.

easyJet'ten grev kararına tepki

easyJet yönetimi ise sendikaların grev bildiriminden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

Şirket, sendikalarla görüşmelerin zaten eylül ayı için planlandığını belirterek, yolcu trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde alınan grev kararının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Özellikle ağustos ayında Fransa'ya easyJet ile seyahat etmeyi planlayan yolcuların, sendikaların açıklayacağı grev tarihlerini ve hava yolunun güncel uçuş bilgilerini yakından takip etmesi gerekiyor.