Dev petrol yatağı küçük ülkeyi zengin etti! Vergiler kaldırıldı, elde edilen gelir halka dağıtıldı

Guyana, petrol devi Exxon'un bölgede tespit ettiği dev petrol yatağının ardından, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasına girdi. Güney Amerika'nın küçük ülkesinde ekonomik büyüme giderek hızlanırken Guyana Cumhurbaşkanı Mohamed Irfaan Ali, 18 yaş üzerindeki vatandaşlara 500 dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

Ek ödemenin amacı ekonomik eşitsizlikleri azaltmak ve yerel halk üzerindeki mali baskının hafifletilmesi olarak açıklanıyor.

Vergiler kaldırıldı

CNBC-e'nin haberine göre; Guyana yaşam maliyetlerindeki artışla mücadele etmek için yakıt, su, elektrik ve bazı temel gıdalar başta olmak üzere 200’den fazla vergiyi de kaldırdı. Geçen yıl öğretmenler ve kamu görevlilerine 120 dolar değerinde yardım da yapılmıştı.

Guyana ekonomisine petrol desteği

Guyana, 2015 yılından bu yana petrol rezervlerinde önemli keşifler yaptı. Exxon, Guyana kıyılarında 11 milyar varil petrol eşdeğerini keşfetti. Ülkenin 2027 yılına kadar günlük 1,3 milyon varil petrol üretmesi bekleniyor. Bu üretim seviyeleri, Katar gibi büyük petrol üreticileriyle rekabet edecek düzeyde olacak.

Ülkenin petrol üretim kapasitesi bu yıl günde 600 bin 000 varili geçti ve bu da ülkenin GSYİH'sında yüzde 50'ye yakın büyüme sağladı. Uluslararası Para Fonu verilerine göre, 2022 yılında yüzde 62, 2023 yılında ise yüzde 33 büyüme gösteren gerçek GSYİH, kişi başına düşen gelirde de önemli bir artışa yol açtı.

'Evrensel temel gelir yönünde büyük bir adım'

Guyana'nın yeni petrol zenginliğini halkına dağıtması, ekonomistler tarafından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak bazı uzmanlar, hükümet harcamalarının enflasyonist baskıları artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.