Dev şirketlerin vergi karnesi açıklandı: İşte vergi rekortmeni kurumlar

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi istatistikleri açıklandı. 1 milyon 215 bin mükellefin verdiği beyannameler üzerinden 1,6 trilyon lirayı aşan kurumlar vergisi tahakkuk ettirilirken, vergi rekortmeni kurumlar dikkat çekti.

Ziraat Bankası zirvede

Listenin zirvesinde 70 milyar 394 milyon liralık vergiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası yer aldı. İkinci sıradaki kurumun unvanı açıklanmazken, VakıfBank 22,9 milyar lira ile 3. sırada, Garanti BBVA ise 20,1 milyar liralık vergiyle 4. sırada yer aldı.

İlk 20'de bankacılık ve finans sektörünün yanı sıra perakende, sigorta, telekomünikasyon ve sanayi şirketleri de yer aldı.

İşte 2025'in kurumlar vergisinde rekortmen ilk 20 şirket

1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ - 70 milyar 394 milyon 682 bin TL

2. İsmi açıklanmadı

3. Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO - 22 milyar 908 milyon 19 bin TL

4. Türkiye Garanti Bankası AŞ - 20 milyar 77 milyon 581 bin TL

5. İsmi açıklanmadı

6. QNB Bank AŞ - 10 milyar 188 milyon 986 bin TL

7. LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ - 10 milyar 178 milyon 313 bin TL

8. Emin Evim Tasarruf Finansmanı AŞ - 10 milyar 75 milyon 257 bin TL

9. Citibank AŞ - 7 milyar 683 milyon 320 bin TL

10. Allianz Sigorta AŞ - 7 milyar 605 milyon 689 bin TL

11. Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ - 7 milyar 568 milyon 214 bin TL

12. Türkiye Sigorta AŞ - 7 milyar 528 milyon 620 bin TL

13. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ - 7 milyar 468 milyon 531 bin TL

14. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ - 7 milyar 189 milyon 414 bin TL

15. BİM Birleşik Mağazalar AŞ - 7 milyar 65 milyon 118 bin TL

16. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ - 6 milyar 985 milyon 72 bin TL

17. Fuzul Tasarruf Finansman AŞ - 6 milyar 556 milyon 75 bin TL

18. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ - 5 milyar 855 milyon 924 bin TL

19. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - 5 milyar 704 milyon 704 bin TL

20. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ - 5 milyar 544 milyon 209 bin TL

İlk 100 kurumun 80'inin İstanbul'da bulunması da dikkat çekti. Ankara 14 şirketle ikinci sırada yer alırken İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu'dan birer şirket listeye girdi.