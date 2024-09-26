Devlet desteği ile arıcılığa başladı... Zor bulunan lavanta balının üreticisi oldu

Eskişehir’de yaşayan Erhan İnan, 4 yıl önce arazisine lavanta ekti. Bu süreçte Tarım İl Müdürlüğü'nden destek alan İnan, lavanta bahçesinin yanında arıcılığa başladı. Başladığında sadece 10 kovanı bulunan girişimci, 1 yılda kovan sayısını 3 katına çıkardı.

Kovan başına 100 kilogram hasat yaptı

Geçen yıl olumsuz hava şartlarına rağmen kovan başına 100 kilogram bal hasat etti. Ballarını diyabet hastalarının tercih ettiğini belirten girişimci, lavanta balının da zor bulunduğunu söyledi.

Sağlık için lavanta balı tüketiyorlar

Hakiki balların bağışıklığı artırdığını belirten İnan, lavanta balının faydalarını ise şöyle sıraladı: "Vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirir. Hepatit B ve hepatit C rahatsızlıklarında doktor tavsiyesiyle kullanılıyor. Özellikle bu anlamda tarlamıza gelip bizden bal alanlar var. Lavanta balı hafif bir bal türüdür. Yemesi kolaydır, insanın ağzında mayhoş bir tat bırakır."

Kilogram fiyatı 700 lira olacak

Lavanta balının aranan ve zor bulunan bir bal olduğunu söyleyen girişimci, özellikle sağlık amaçlı kullanıldığına dikkat çekti. Ürettiği ballarla vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışan İnan, bu sene aşırı sıcaklar nedeniyle üretimde düşüş yaşadığını söyledi.

Geçen yıl 100-110 kilogram civarında bal aldığını belirten girişimci, bir kilo balın maliyetinin 261 lira olduğunu belirtti. Son kalan lavanta ve krem ballarını 500 liradan satan İnan, "Biz 500 TL'ye satıyoruz ama bu sene 700 TL civarında olacaktır.” dedi.