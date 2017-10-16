Devlet korumasındaki gençlere iş imkanı

16 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalan 3 bin 200 genç, kamuda istihdam edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençlerin devlet tarafından kendilerine sağlanan istihdam uygulaması kapsamında iş sahibi olduğu ifade edildi.

Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden, reşit oluncaya kadar yararlanan gençlerin, kurum bakımından ayrıldıktan sonra kamu kurum ile kuruluşlarında istihdam edildiği aktarılan açıklamada, böylece gençlere sosyal güvenceye ve düzenli bir gelire sahip olarak yaşamlarını idame ettirme desteği sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 1988'den bu yana devam eden istihdam hakkı uygulaması kapsamında 43 bin 386 gencin kamu kurumlarında istihdam edildiği bildirilerek, bu gençlerin yüzde 50'sini oluşturan 22 bin 84'ünün 2003-2016'da istihdam edildiği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığınca 2017 yılı için kurumlarda kalan 3 bin 200 genç için kadro ayrıldığı duyurulan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Devlet Personel Başkanlığı tarafından 16 Ekim Pazartesi günü 2017 merkezi yerleştirme işlemleri ile ilgili duyuru ve başvuru kılavuzu yayımlanacak. Tercih işlemleri ise 18 Ekim Çarşamba başlayacak. Devlet Personel Başkanlığınca tercih işlemleri alındıktan sonra atama sonuçlarının açıklanması için kasım ayında Bakanlığımız organizasyonu ile atama töreni yapılacak."

Kaynak: AA