Devralma ve birleşmeler hacim rekoru kırdı

Rekabet Kurumu Ekonomik Analiz ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı ‘Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Rekabet Kurumu 245 devralma ve birleşme işlemini incelerken bunların 145’ini uluslararası işlemler oluşturdu. 82 işlemde hedef şirket Türkiye kökenli şirket iken yedi özelleştirme işlemi ile toplam 89 işlemde 86,2 milyar lira düzeyinde birleşme ve devralma gerçekleşti. 82 işlemde devralma veya ortak girişim lehine konu edilen şirketler Türkiye kökenli olurken, bu işlemlerin tutarı geçen yıla göre yüzde 70 artışla 72,2 milyar liraya yükselerek son 10 yılın rekorunu kırdı. İncelenen yedi özelleştirme işleminden ihale süreçleri tamamlanan üç işlemin bedeli ise 14 milyar lira. 39 işlemde tüm taraflar Türkiye kökenli iken bunların işlem değeri geçen yıla göre yüzde 58 artarak 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti. 2022'de Türkiye işlemleri içinde tüm taraflarını yabancıların oluşturduğu işlemlerin değeri 10,9 milyar lira, taraflarından en az birer adedini Türkiye ve yabancı kökenli şirketler olan işlemlerin değeri ise 36,2 milyar lira olarak hesaplandı.

En çok yatırım Hollanda ve BAE’den

Yabancı yatırımcılar tarafından 36 ayrı birleşme ve devralma işlemi ile Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılırken, bu işlemlerde beşer yatırım ile Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırayı aldı. Toplam 43 milyarlık işlem gerçekleştiren yatırımcıların yaptığı yatırımlar Türkiye’deki birleşme ve devralmaların yarısını oluşturuyor.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek iş- lem değeri 8,3 milyar lira ile “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında gerçekleştirilirken aynı dönemde özelleştirme iş- lemleri içinde en yüksek işlem ise 9,75 milyar lira ile “havalimanı iş- letmeciliği” alanında kaydedildi.