Dezenflasyon sürecine güçlü katkı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açıkta yaşanan azalmanın makro finansal istikrarı güçlendirdiğini ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, 2024 yılı sonunda cari açığın milli gelire oranını yüzde 1,7'ye düşürme hedeflerine rahatlıkla ulaşacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, cari açıkta yaşanan iyileşmenin dezenflasyon sürecine ve makroekonomik istikrara olumlu katkılar sunduğunu belirtti.
Cari işlemler dengesi 2024 yılı ağustos ayında da fazla vermeye devam ederken, yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi.
Cari işlemler dengesi güçleniyor
Yılmaz, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin dış ticaret açığındaki düzelmeyle hizmetler dengesinden gelen destekle devam ettiğini vurguladı.
2024 yılı ağustos ayında 4,32 milyar dolar fazla veren cari işlemler hesabı, yılın önceki aylarında da olumlu seyir izleyerek, yıllık bazda cari açığın azalmasına katkı sağladı.
Yılmaz, "Bu iyileşme, uyguladığımız Ekonomi Programımızın etkinliğini göstermektedir" dedi.
2024 yılı cari açık hedefine ulaşılacak
Dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerindeki artışın devam edeceğini ifade eden Yılmaz, 2024 yılı sonunda cari açığın milli gelire oranının OVP'de (Orta Vadeli Program) öngörülen yüzde 1,7 hedefine rahatlıkla ulaşacağını öngördüklerini söyledi. Cari işlemler dengesindeki bu olumlu gidişatın dezenflasyon sürecine güçlü bir katkı sunduğunu belirtti.