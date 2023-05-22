Dijital Benim İşim yarışmasında birinci Serap Sakaoğlu oldu
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde yarışma heyecanı sona erdi.
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde yarışma heyecanı sona erdi. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede “Dijital Pazarlama” eğitimini tamamlayan kadınlar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması’nda sonuçlar açıklandı. Buna göre toplam 39 başvurunun alındığı yarışma kapsamında katılımcılar 1 ay boyunca kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını yönettiler. Yarışmada Serap Sakaoğlu birinci, Tuğçe Çiçek ikinci, Nihal Atak üçüncü oldu. Nihan Baykal ve Başar Altunyuva ise Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.