Dijital Benim İşim yarışmasında birinci Serap Sakaoğlu oldu

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğ­renme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde yarışma heyecanı sona erdi. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaç­landığı projede “Dijital Pazarlama” eğiti­mini tamamlayan kadınlar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Sosyal Medya Kam­panya Yarışması’nda sonuçlar açıklandı. Buna göre toplam 39 başvurunun alındığı yarışma kapsamında katılımcılar 1 ay bo­yunca kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını yö­nettiler. Yarışmada Serap Sakaoğlu birin­ci, Tuğçe Çiçek ikinci, Nihal Atak üçüncü oldu. Nihan Baykal ve Başar Altunyuva ise Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.