Dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi için iş birliği: Bakanlık ve TİSK 100 bin istihdam sağlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol, özellikle dijital ve yeşil dönüşümde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, kadın, genç ve engelli istihdamının artırılması gibi önemli hedefler içeriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imza töreninde yaptığı konuşmada, iş gücünü daha donanımlı ve yetkin hale getirme hedeflerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Ülkemizin ekonomik gücünü artırmanın en önemli yollarından biri, işgücümüzü daha donanımlı hale getirmektir. Dijitalleşmenin ve sürdürülebilirlik ilkesinin iş dünyasında kalıcı bir yer edindiği bu dönemde, işgücümüzün bu yeni şartlara uyum sağlaması bir zorunluluktur.”

Ayrıca, kadın istihdamına yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Işıkhan “İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı ile bugüne kadar 470 bin kadını çalışma hayatına kazandırdık. Bu yeni iş birliği protokolü ile kadınların iş gücüne katılımı daha da güçlenecek" dedi.

Engelli istihdamının da protokolde önemli bir yer tuttuğunu belirten Işıkhan, “Bu yıl temamız otizmli bireyler. Engelli istihdamını artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Çalışan Bildirim Sistemi” adı altında yeni bir dijital sistemin de devreye alınacağını duyurdu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise işbirliği protokolünün ülkenin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahını artıracağını ifade ederek “TİSK olarak somut projeleri hayata geçirmeyi seviyoruz. Bugün burada imzaladığımız bu iş birliği, ülkemizi daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşıyacak” dedi.

Protokol kapsamında, özellikle TİSK’e üye iş yerlerinde gelecek 5 yıl içerisinde 100 bin kişiye kadar istihdam sağlanması hedefleniyor.