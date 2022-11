“Dijital dönüşüme odaklandık”

Takip Et

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, yeni uygulamaları Piapiri ile bugüne kadar nitelikli yatırımcılara verdikleri hizmetleri çok daha geniş kitlelere sunarak finansal yatırımları demokratikleştirme peşinde olduklarını belirterek, "Büyük dönüşüm gerçekleşir ve Türkiye’deki yatırımlar sermaye piyasası ürünlerine daha yaygın ve kalıcı olarak yönelirse, Piapiri ile gelecek 5 yılda milyonlarla ifade edilen yatırımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

ÜNLÜ & Co'nun yeni fintech girişimi "Piyasanın Piri: Piapiri" uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan Mahmut Ünlü, heyecanlarını ve dinamizmlerini hiç kaybetmeyen bir kurum olduklarını, 2020'nin son çeyreğinden itibaren dijitalleşmeyi kurum geneline yaymak amacıyla kapsamlı çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Dijitalleşme sayesinde müşterilerle temas noktalarını zenginleştirerek iş süreçlerini optimize etmeyi hedeflediklerini anlatan Ünlü, "Yeni edindiğimiz bireysel müşterilerin kayda değer bir kısmını dijital kanallar üzerinden kazanıyoruz. Geçen yıl edinilen yeni bireysel müşterilerin yüzde 21'i dijital kanallardan kazanılırken, 2022'de bu oran yüzde 45'leri buldu" diye konuştu.

“Finansal yatırımları demokratikleştirme peşindeyiz”

Ünlü, dijitalleşme stratejileri kapsamında devreye aldıkları Piapiri uygulamasıyla hedeflerinden de bahsederek, şunları kaydetti:"Piapiri ile bugüne kadar nitelikli yatırımcılara verdiğimiz hizmetleri çok daha geniş kitlelere sunarak finansal yatırımları demokratikleştirme peşindeyiz. Bu hizmetleri sadece nitelikli yatırımcılara değil, geniş kitlelere sunacağız. Dolayısıyla alternatif yatırım arayanların adresinin Piapiri olacağını düşünüyoruz. Kolay kullanımı olan, kişiselleştirilebilen, bilgi paylaşımına ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesine önem veren, maliyetlerin düşük olacağı bir uygulama olmasını hedefliyoruz. Piapiri’yi yatırım hizmetleri alanında ‘superapp’ haline getirmeyi hedefliyoruz. Gelecek zaten dijitalde. Biz de dijital dönüşümü isteyerek, severek yapıyor ve odaklanıyoruz."

Piapiri uygulaması hakkında bilgi veren ÜNLÜ Menkul Genel Müdürü Gamze Akgüney de dijitalleşme ve tabana yayılma stratejileri doğrultusunda hayata geçirdikleri fintech girişimi Piapiri ile finansal ekosisteme yeni bir nefes getirdiklerini söyledi.

Yatırımların tek elden yönetilebildiği bir platform yarattıklarını anlatan Akgüney, "Bu platformda geniş ürün gamı ve kişiselleştirmenin yanında yatırımcılarımızın tercih edeceği ücretsiz anlık borsa verileri de var. Hisse senedi, VİOP, varant, yatırım fonu, pariteler, kurlar, kripto paralar gibi veriler ücretsiz sunuluyor. Ayrıca TEFAS fonlarının tüm detaylarına da ulaşılabiliyor. Fiyat ve haber alarmları kurabiliyorsunuz. DAHA araştırma birimimizin kısa vadeli önerilerini, uzun vadeli yatırım tavsiyelerini, günlük rapor ve analizlerine ulaşabiliyor, podcast yayınlarını dinleyebiliyorsunuz. Yatırım sepetleri, robotik alım-satım sinyalleri yatırımcılara yardımcı oluyor. Haberler ve piyasa uygulamaları ile dolu olduğu için amacımız yatırımcılarımızı donanımlı hale getirmek ve finansal okur yazarlığına katkı sağlamak…” ifadelerini kullandı.

Gamze Akgüney, Piapiri’de müşterilerden herhangi bir hesap açılış veya işletim ücreti alınmadığı bilgisini de vererek, hemen müşteri ol adımından görüntülü görüşme ya da kuryeli model ile hesap açılışının gerçekleştirilebildiğini sözlerine ekledi.

"Enflasyon, sermaye piyasalarına yönelmede itici güç oldu"

Ünlü, son dönemde sermaye piyasalarına artan ilgi üzerine, Türkiye'de yakın zamana kadar yatırım ve tasarruf şeklinin süreklilik arz etmediğini vurguladı. 2017-2018’e kadarki dönemde Türkiye’deki tasarrufların yüzde 92’sinin mevduatta değerlendirildiğine işaret eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Dünyada böyle başka bir ülke yok. Diğer ülkelerde mevduat oranları yüzde 25-50 civarında iken geri kalan sermaye piyasalarında değerlendiriliyor. Bizde son dönemde enflasyon sermaye piyasalarına yönelmede itici bir güç oldu. Neticede bütün birey ve kurumlar getirilerini maksimize etmek için yatırım yapar. Bireysel yatırımcılarda koruma bilinci enflasyonla beraber daha ön plana çıktı. Fonlarda da ciddi bir büyüme oldu. Ben bunu son derece sağlıklı görüyorum. Burada da yatırımcı geldiği zaman doğru bilgilendirilmelerini sağlamak önemli. Biz doğru ürünü getirip yatırımcıların önüne koyduğumuz takdirde, bugün hiç hayal edilmeyecek seviyelere erişeceğimizi düşünüyorum. Büyük dönüşüm gerçekleşir ve Türkiye’deki yatırımlar sermaye piyasası ürünlerine daha yaygın ve kalıcı olarak yönelirse, Piapiri ile gelecek 5 yılda milyonlarla ifade edilen yatırımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Kripto paralara ilişkin zorluklar kolay ortadan kalkmayacak”

Mahmut Ünlü, kripto paralarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de "Bu konudaki genel felsefi görüşüm; uzun vadede rezerv paraya rakip olacak hale gelmesine rezerv para sahipleri hiçbir zaman izin vermeyecektir. Bana, gelecekte kripto paralara ilişkin zorluklar çok kolay ortadan kalkacak gibi gelmiyor." ifadelerini kullandı.



"Fintech alanında birleşme ve satın alma işlemleri artıyor"

Mahmut Ünlü, Türkiye’de geçen yılın 9 ayında başta Trendyol ve Getir’in fonlamaları olmak üzere 95 birleşme ve satın alma işlemi ile 7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşıldığını anımsattı.

2022’nin 9 ayında ise toplam 107 işlem duyurulduğunu aktaran Ünlü, şu bilgileri verdi: "Bunlardan değeri açıklanan 50’sinin toplam işlem değeri yaklaşık 12 milyar dolar. Türkiye bu alanda rekabet gücü, üretim bilgisi, lojistik yakınlığı ve alanında uzman profesyonelleriyle dikkati çekiyor. Bu nedenle yılın geri kalanında da Türkiye'ye ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye pazarı her durumda fırsatlar barındırıyor, tüketici pazarlara yakın bir konumda olması nedeniyle her zaman önem taşıyor. Tüm bu birleşme ve satın alma verileri içinde dijitalleşme süreçlerindeki hızlı gelişme nedeniyle teknoloji ve fintech yatırımları önemli bir yer tutuyor. Fintech alanındaki birleşme ve satın alma işlemleri her geçen gün ağırlığını artırıyor."