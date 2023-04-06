"Dijital teknolojiler tarımda yapı taşı olacak"

DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, bankanın tarım sektöründeki faaliyetlerinin, finans ve teknolojiyi verimli bir şekilde birleştirerek üreticilerin geçiş sürecini finanse etmeye dayandığını söylüyor. Erdem, "Dijitalleşmeyi, başta üreticilerimiz olmak üzere tüm tarım sektörü paydaşları için eşitsizliği azaltmanın ve finansal kapsayıcılığı artırmanın bir yolu olarak görüyoruz" diyor. Bankanın tarımda dijitalleşme için sunduğu diğer proje ise Vodafone Business iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dijital Tarım Çözümü”. Dijital Tarım Çözümü kapsamında tarımsal tahmin ve erken uyarı amacıyla kullanılan “tarımsal meteoroloji ve veri istasyonlarından” faydalanılıyor. Üretime ilişkin pek çok işlemin ve faaliyetin anlık veriler çerçevesinde planlanması ve yürütülmesi sağlanıyor.

Bankanın sunduğu dijital teknolojilerin; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda katkı sağlayacak önemli bir yapı taşı olacağını belirten Erdem "2020'den bugüne kadar İmeceMobil’in Sulama Servisi ile çiftçilerimize 12.179 olimpik havuz kapasitesinde (30 milyon ton) su tasarrufu sağladık. Bu servis sayesinde çiftçilerimize yaklaşık olarak 10 milyon kilovatsaat ile yaklaşık 3.130 hanenin tükettiği elektriğe eşdeğer bir fayda sağladık. İmeceMobil, sadece tarımsal üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlamakla kalmayacak, başta çiftçiler olmak üzere tarım ekosistemindeki tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratan, global bir tarım teknolojileri şirketi olmayı hedefliyor" diyor.