Dijital Türk Lirası ağı üzerinde ilk ödeme işlemi gerçekleştirildi

Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri gerçekleştirildi. TCMB’den yapılan açıklamada, bankanın teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edileceği kaydedildi. Yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

2023’te pilot testler yapılacak

Açıklamada, “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir” denildi.

TCMB, Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmaların, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu gösterdiğine de işaret ederek, “Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir” açıklamasında bulundu.

Rezervler 128,4 milyar dolar

Öte yandan, Merkez Bankası haftalık verileri açıklandı. Verilere göre, toplam rezervler 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar azalarak 128 milyar 429 milyon dolara geriledi. B brüt döviz rezervleri ise, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi.

Mevduatlar 86.6 milyar lira arttı

Bu arada, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Aralık ile biten haftada 86,6 milyar lira artarak 9 trilyon 89,6 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,10 artışla 4 trilyon 629 milyar lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azalışla 4 trilyon 58 milyar 835 milyon lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 229 milyar 281 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 441 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Geçtiğimiz hafta, yabancı hisse ve tahvil sattı. Verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Aralık haftasında net 325,8 milyon dolarlık hisse senedi, 1,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.