Dış ticaret 2022’de 110,2 milyar dolar açık verdi

2022 yılı dış ticaret açığı, DÜNYA’nın 9 Aralık 2022 sayısında yer alan “Dış ticaret açığı yeni rekora gidiyor” başlıklı haber analizde öngörüldüğü gibi 110 milyar doları aşarak tüm yılların rekorunu kırdı.

Ticaret Bakanlığı, aralık ayı dış ticaret gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre 2022 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 3,1 artışla 22 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 oranında artışla 33 milyar 295 milyon dolar olurken, dış ticaret açığı yüzde 51,9 artışla 10 milyar 380 milyon dolar oldu. 2022 yılının tümünde ise önceki yıla göre, ihracat yüzde 12,9 oranında artışla 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat yüzde 34,3 oranında artışla 364 milyar 395 milyon dolar olurken, açık yüzde 138,4’lük bir büyüme ile 110 milyar 185 milyon dolara ulaştı.

Geçen yıl dış ticaret hacmi 2021’e göre yüzde 24,6’lık bir büyüme ile 618 milyar 605 milyon dolara ulaştı. 2022 yılında ihracat, ithalat, dış ticaret hacmi ve dış ticaret açığı, şu ana kadarki en yüksek düzeylerine ulaştı.

İhracatta Almanya, ithalatta

Rusya Geçen yıl da en fazla ihracat yapılan ülke önceki yıla göre yüzde 9,5 artış ve 21 milyar 145 milyon dolarla Almanya oldu. İkinci sırada yer alan ABD’ye ihracat yüzde 14,7 artışla 16 milyar 882 milyon, üçüncü sıradaki Irak’a ihracat yüzde 23,6 artışla 13 milyar 753 milyon dolara ulaştı. İhracatta ilk on ülkenin toplamdaki payı yüzde 47,1 olarak gerçekleşti. İthalatta ise büyük bölümü doğalgaz olması ve enerji fiyatlarında geçen yıl yaşanan artışlara bağlı olarak 59 milyar 606 milyon dolarla Rusya yine birinci sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat geçen yıl yüzde 105,8 arttı. İkinci sırada yer alan Çin’den ithalat yüzde 28,3 artarak 41 milyar 354 milyon dolara, üçüncü sıradaki Almanya’dan ithalat yüzde 10,6 artışla 24 milyar 34 milyon dolara ulaştı. İthalatta ilk on ülkenin 2021’de yüzde 51,8 olan toplamdaki payı 2022’de yüzde 56,5’e yükseldi.

Otomotiv yine birinci

Geçen yılın ihracat şampiyonu yine otomotiv oldu. İhracatta en büyük paya sahip motorlu kara taşıtları ile aksam ve parçalarında 2022 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 26 milyar 804 milyon dolara ulaştı. Bunu yüzde 9,2 artışla 22 milyar 676 milyon dolara ulaşan kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ile akşam ve parçaları izledi. Mineral yakıt ve yağlar faslı 13 milyar 706 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, önceki yıla göre yüzde 92,4 ihracat artışı kaydetti. Bu fasılları 14 milyar 630 milyon dolarla demir ve çelik ve 13 milyar 706 milyon dolarla elektrikli makine ve cihazlar izledi. İthalatta ise 97 milyar 140 milyon dolarla mineral yakıtlar, yağlar faslı ilk sırada yer aldı. Bu fasılda ithalat önceki yıla göre yüzde 91,6 artış kaydetti. İkinci sıradaki kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ithalatı yüzde 11,7 artışla 34 milyar 577 milyon, üçüncü sıradaki demir çelik ithalatı yüzde 2,7 artışla 28 milyar 367 milyon dolar oldu. Bu fasılları 23 milyar 544 milyon dolarla mücevherler, 21 milyar 536 milyon dolarla elektrikli-elektronik eşya izledi.

İthalatın büyük bölümü hammadde

2022 yılında da ithalatın büyük bölümünü hammaddeler (ara malları) oluşturdu. Söz konusu ithalat yüzde 39,5 artışla 293 milyar 118 milyon dolara ulaşırken, yatırım malları ithalatı yüzde 12,8 artışla 40 milyar 538 milyon, tüketim malı ithalatı yüzde 22,2 artışla 30 milyar 483 milyon, diğer ithalat ise yüzde 33,9 azalışla 256 milyon dolar oldu. İhracatın da 133 milyar 360 milyon dolarla en büyük bölümünü hammaddeler oluşturdu, tüketim malı ihracatı 89 milyar 770 milyon, yatırım malı ihracatı 29 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.