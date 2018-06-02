Dış ticaret açığı yüzde 5 arttı

02 Haziran 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,57 artarak 14 milyar 338 milyon dolara, ithalat da yüzde 5,49'luk artışla 22 milyar 67 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 5,52 yükselerek 36 milyar 405 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 5,35'lik artışla 7 milyar 729 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Mayıs 2017'de yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Mayısta en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 303 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 400 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 902 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Mayısta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 685 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 357 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya ve 857 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 80 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2 milyar 51 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından mayıs ayında tahsil edilen vergiler 13 milyar 454 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Mayıs itibarıyla aktif limited şirket sayısı 765 bin 841, ticari işletme sayısı 720 bin 572, şube sayısı 197 bin 681, anonim şirket sayısı 124 bin 864, kooperatif sayısı 35 bin 304, kolektif şirket sayısı 10 bin 863, komandit şirket sayısı bin 784 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde mayıs ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 856 bin 909, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 857 bin 38 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA