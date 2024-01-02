Dış ticaret ve cari işlemler açığı kalıcı olarak düşmeye başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Erdoğan, 2023 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtti.

Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşıldığını ifade eden Erdoğan, "2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2024 hedefi 375 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz.

2024'te mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye bunu başaracak güce fazlasıyla sahiptir.

En fazla ihracat yapan iller

Amacımız, Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamaktır.

2024 yılında mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üzerine çıkarabileceğimize inanıyorum.

2023 yılında en fazla ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ oldu.