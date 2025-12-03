DİSK-AR: Enflasyon asgari ücreti 6 bin 574 TL eritti!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), kasım ayı enflasyon bültenini yayımladı.

Bültende TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinilerek "TÜİK, işçilerin, memurların ve emeklilerin ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. Aylık enflasyon yüzde 0,87! Ücret zamları döneminde işçiler, emekliler ve memurlar daha düşük zam alacak denildi" denildi.

Türkiye’de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyon dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açtığı belirtilen bültende büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatların artmaya devam ettiği kaydedildi. DİSK-AR,enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediğini hatırlattı.

Ayrıca bültende enflasyonun farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkilediği kaydedilerek "Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" ifadelerine yer verildi.

Asgari ücretlinin 11 aylık kaybı

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybına da yer verilen bültende, "Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. Yılın 11. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 574 TL oldu" denildi.

Gıda fiyatlarının, ortalama fiyatlardan daha hızla artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekilen bültende, TÜİK’e göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatların 34,8 kat, gıda fiyatlarının ise 48,3 kat arttığı kaydedildi.

DİSK-AR, uzun dönemde gıda fiyatlarının genel ortalamadan çok artmasının gıda harcaması yüksek olan düşük gelir grupların geçim sıkıntısının artmasına yol açtığını belirtti.

Düşük gelir grubunun gıda harcamaları payı daha yüksek

Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissettiği belirtilen bültende, düşük gelir grubunun gıda harcamalarının daha yüksek olduğu kaydedildi.

DİSK-AR verilerine göre, en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 oldu. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8’de kaldı.

Bültende "Böylece düşük gelirli grupların gıda dışı harcamalar için geliri daha sınırlı kalmakta ve bu durum geçim sıkıntısını artırmaktadır" denildi.