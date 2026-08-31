İşsizlikte makas açıldı: DİSK-AR'a göre oran yüzde 30,6

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in Temmuz 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarının ardından İşsizliğin Görünümü Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı Temmuz 2026'da yüzde 8,1 olurken geniş tanımlı işsizlik oranı, diğer ifadeyle atıl işgücü oranı, yüzde 30,6 olarak gerçekleşti. Böylece dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark 22,5 puana ulaştı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 12,3 milyonu aştı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki dar tanımlı işsiz sayısı, mevsim etkisinden arındırılmış olarak Temmuz 2026'da 2 milyon 860 bin oldu.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise aynı dönemde 12 milyon 305 bin olarak gerçekleşti. Rapora göre, dar tanımlı işsizlik gerileme eğilimi gösterirken geniş tanımlı işsizlikte aynı tablo görülmedi.

Temmuz 2024'te 3 milyon 200 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı, Temmuz 2025'te 2 milyon 854 bine geriledi. Temmuz 2026'da ise 2 milyon 860 bin olarak hesaplandı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı ise Temmuz 2024'te 10 milyon 903 bin seviyesindeyken Temmuz 2025'te 12 milyon 328 bine yükseldi. Temmuz 2026'da sayı 12 milyon 305 bin oldu. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısındaki iki yıllık artış 1 milyon 402 bin olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranları arasındaki makas açıldı

Dar tanımlı işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 9 seviyesindeyken Temmuz 2025 ve Temmuz 2026'da yüzde 8,1 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Temmuz 2024'te yüzde 27,5 seviyesindeyken Temmuz 2026'da yüzde 30,6'ya yükseldi.

DİSK-AR, bu verilerden hareketle dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makasın açıldığına işaret etti.

İş bulamayanların sayısı 5 milyon

Raporda geniş tanımlı kadın işsizliği oranının yüzde 40'a ulaştığı belirtildi. DİSK-AR'ın verilerine göre ayrıca 4,5 milyon kişi haftada 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. Çalışmak istemesine rağmen iş bulamayanların sayısı ise 5 milyon olarak hesaplandı. Raporda resmi işsizlerin yüzde 83'ünün işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı da belirtildi.