DİSK-AR: İşçi ücretlerinde 9 aylık vergi ve enflasyon kaybı 1,3 trilyon TL’yi aştı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun Eylül 2025 verileri yayımlandı.

Sadece SGK kapsamındaki işçileri (yaklaşık 17 milyon) kapsayan araştırmada; 2025'in ilk 9 ayında enflasyonun işçi ücretlerine birikimli faturasının 789 milyar TL, vergilerin birikimli faturasının ise 539 milyar TL olduğu belirtildi.

Böylece rapora göre enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine 9 aylık toplam faturası en az 1 trilyon 328 milyar TL oldu.

Raporda, 2025’in dokuzuncu ayında brüt işçi ücretlerinin yaklaşık yüzde 41’inin vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği belirtildi.

Ortalama işçi ücretlerindeki kayıp eylülde 12 bin 700 lirayı aştı!

DİSK-AR'ın araştırmasına göre; ortalama işçi ücretinde Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.885 TL iken Eylül 2025’te bu miktar 9 bin 529 TL’ye yükseldi.

Gelir ile damga vergisi ve enflasyon nedeniyle ocak ayındaki erime 4 bin 789 TL iken bu miktar eylül ayında 12 bin 767 TL oldu.

Ortalama işçi ücretinin dokuz aylık birikimli bireysel enflasyon erimesi ise 47 bin 64 TL oldu.

Toplam kayıplara bakıldığında ise sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybı Eylül 2025’te toplam (tüm işçiler için) 161,8 milyar TL’ye ulaşırken enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erime 216,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Asgari ücretlinin kaybı

Türkiye’de işçilerin ezici bölümü asgari ücret civarında bir ücretle çalıştığı ve 2025 yılı asgari ücretinin 2024 yıllık enflasyonundan çok düşük belirlenmesinin asgari ücretle çalışanları ciddi bir kayba uğrattığı belirtilen raporda asgari ücretlinin kaybına da yer verildi.

TÜİK verilerine göre Ocak-Eylül 2025 arası dokuz aylık resmi enflasyon oranı yüzde 25,43 olarak gerçekleştiği hatırlatılan raporda böylece net asgari ücretin enflasyona göre kaybının dokuz ayda toplam 5 bin 621 TL olduğu belirtildi.

Asgari ücret, Eylül 2025’te reel olarak net 16 bin 483 TL’ye gerilerken, 26 bin 6 TL’lik brüt asgari ücrette Eylül 2025’te kesinti, enflasyon ve vergi nedeniyle yaşanan kayıp 9 bin 523 TL oldu.

Rapora göre, asgari ücretin Ocak 2025 döneminde enflasyon nedeniyle kaybı ise 1.112 TL idi. Ocak-Eylül arasındaki 9 aylık dönemde asgari ücrette vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle yaşanan toplam kayıp 64 bin 652 TL oldu. Böylece asgari ücret yılın ilk dokuz ayında enflasyon ile vergi ve prim kesintisi sebebiyle yüzde 27,6 eridi.

Ücret gruplarına göre işçilerin yaşadığı kayıplar

Araştırmada 5 işçi ücret grubu ele alınarak brüt ücretlerin gelir vergisi ve kesinti ile enflasyon karşısındaki tekil (bireysel) erimesi ortaya konuldu.

İşte ücret gruplarına göre yaşanan kayıplar: