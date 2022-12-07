DIŞYÖNDER, 2023’te dış ticarette öncelikli beklentileri ele aldı

Önceliğin ihracatı artırmak ve bunun için de devlet yardımlarının daha etkin hale getirilmesi hususunun üzerinde durulan çalıştayda, desteklerin ve Eximbank’ın kaynaklarının mutlak surette tabana yayılması gerektiği görüşü öne çıktı. Ayrıca ihracatçının KDV iadesine daha kolay ulaşması gerekliliği ve Dahilde İşleme Rejiminin de daha verimli kullanılması konusunun da gündeme geldiği çalıştayda, e-ihracata yönelik desteklerin olumlu olduğu bilgisi de paylaşıldı. Hizmet ihracatının ve yazılım ihracatının daha fazla ön plana çıkartılması gerekliliğinin altının da çizildiği çalıştayın üyeler adına verimli olduğu üzerinde duruldu.

Çalıştay ile ilgili DIŞYÖNDER tarafından yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi: “Gerek pandemi gerekse Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan fırsatlar, ülkemiz açısından transit ticarette pek çok yeni olanak yaratıyor. Ancak bu konuda gerek gümrük mevzuat ve uygulamalarımız, gerekse lojistik imkanlarımızın şartları iyileştirilmeli. Ayrıca teknoloji daha etkin kullanılmalı ve kamu idareleri ile yürütülen uzlaşma görüşmeleri online ortama taşınmalı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalar KKDF’den muaf hale gelmeli ve TSE uygulamaları da firmaları zorlar hale gelmesi sebebiyle revizyona tabi tutulmalı. Bunların yanı sıra geleceğin vizyonu olarak Blockchain’in yaşamımızı önemli ölçüde kolaylaştıracağı ve dış ticareti hızlandıracağı öngörülürken, bu konu da dikkate alınarak gerekli hazırlıklar yapılmalı. Halen sınır kapılarındaki yığılmaların ve geçiş zorluklarının devam ettiği bir dönemde bu konuya da çözüm aranmalı.”

Türkiye’nin gerek coğrafi avantajları, gerekse güçlü insan kaynağı ile daha avantajlı bir konuma geleceğine dair görüşlerin de ele alındığı çalıştayda ayrıca, 2023’ün ikinci yarısından itibaren Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırım geleceğine ve yılın ikinci yarısının ilk döneme göre daha iyi olacağına vurgu yapıldı. Çalışmaları ile ilgili bir rapor hazırlandığı bilgisini de paylaşan DIŞYÖNDER, bu raporun önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığına sunulacağını da iletti.